Top 10 OWASP : quelles vulnérabilités surveiller sur les web apps ?

Prière de ne pas confondre erreur de conception et erreur d’implémentation. L’OWASP fait passer le message à l’heure d’actualiser son Top 10.

L’édition précédente de ce classement remontait à 2017. De l’une à l’autre, la thématique n’a pas changé. Il s’agit toujours de lister les principaux risques de sécurité sur les applications web. La nomenclature, en revanche, a évolué. Entre autres pour inclure les fameuses erreurs de conception comme une catégorie à part entière.

Cette catégorie fait son entrée au quatrième rang du Top 10. Parmi ses vulnérabilités les plus emblématiques, il y a :

Déclenchement de message d’erreur contenant des informations sensibles (CWE-209)

Violation de limite de confiance (CWE-501)

Protection insuffisante d’identifiants (CWE-522)

Tête de liste en 2017, la catégorie « injection » glisse en troisième position. Principales classes de vulnérabilités : le XSS (CWE-79), l’injection SQL (CWE-89) et le manipulation de noms ou de chemins de fichiers (CWE-73).

Le contrôle d’accès, des web apps

Troisième en 2017, la catégorie des problèmes cryptographiques (anciennement « exposition de données »est désormais deuxième. Les vulnérabilités qu’elle regroupe consistent principalement en :

Transmission de données en clair

Usage d’algorithmes, de protocoles ou de fonctions de hachage à risque

Clés de chiffrement faibles, réutilisées ou mal gérées (rotation notamment)

Randomisation inappropriée

Utilisation d’un mot de passe en tant que clé sans fonction de dérivation

Pour cette nouvelle édition, la palme revient à la catégorie « contrôle d’accès », cinquième en 2017. Elle est plus présente que toute autre catégorie dans les web apps que l’OWASP a testées. Des 34 CWE qui lui sont associées, il y a notamment l’exposition d’informations sensibles à un non autorisé (CWE-200) et par envoi de données (CWE-201). Mais la surface d’attaque potentielle comprend aussi, entre autres :

Violation du principe de moindre privilège ou de blocage par défaut

Contournement de vérifications par changement de l’URL, de l’état de l’application, de sa page HTML ou de requêtes API

Manipulation de métadonnées (jetons d’authentification, cookies, champs cachés…)

Navigation forcée vers des pages à privilèges

Accès à un compte en fournissant son identifiant

Illustration principale © Quardia Inc. – Adobe Stock