Télégrammes : Piratage Yahoo un coup des russes, Vista fin le 11 avril, Jonathan Davidson retourne chez Cisco

Hack de Yahoo : la Justice US poursuit deux espions russes. Une première. La justice américaine poursuit officiellement deux espions russes du FSB, l’héritier du KGB, ainsi que deux hackers professionnels pour le piratage de Yahoo en 2014. Celui-ci avait abouti à un vol de données touchant 500 millions de comptes. C’est la première fois que des officiels du gouvernement russe font l’objet de poursuites aux Etats-Unis. Rappelons qu’il y a trois ans, les Etats-Unis avaient déjà poursuivi 5 hackers travaillant pour l’armée chinoise, les accusant d’espionnage économique. Les charges qui pèsent sur les quatre personnes ciblées par l’enquête du FBI sur le piratage de Yahoo incluent le piratage, la fraude aux communications, le vol d’informations et l’espionnage économique. Si cette mise en accusation n’est pas reliée au piratage des démocrates, qui avait pollué la dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis, elle témoigne de la volonté du gouvernement américain de mettre la pression sur d’autres Etats pris en flagrant délit de piratage. Rappelons que Yahoo a été victime de deux fuites de données majeures. La première à être connue, fin 2016, touchait le vol d’informations de 2014. Mais, depuis, le portail a reconnu une seconde brèche, remontant à 2013 et affectant cette fois environ un milliard d’utilisateurs.

Fin du support de Windows Vista le 11 avril 2017. Le rideau du support technique va donc tomber sur la version Vista de l’OS de Microsoft dans moins d’un mois. Ce système d’exploitation est sans doute le plus mal aimé et celui qui a concentré beaucoup de critiques dès son lancement (le 30 janvier 2007). Successeur désigné de Windows XP, il n’a pas eu le succès escompté au point pour la firme de Redmond d’accélérer le développement et la sortie de Windows 7. Tombé dans les profondeurs des parts de marché, Vista était dénigré par beaucoup d’éditeur de navigateurs et plusieurs services web comme Gmail. Microsoft invite donc les utilisateurs de Vista à basculer sur Windows 8 ou 8.1. A la mi-avril, ceux qui décident de continuer l’aventure, le feront avec les risques de sécurité que cela comporte.

Jonathan Davidson quitte Juniper pour Cisco. Jeu de chaise musicale dans le secteur des équipementiers réseaux américains. Précédemment vice-président exécutif et directeur général de Juniper Networks, Jonathan Davidson vient de rejoindre Cisco une semaine après sa démission. Il y dirigera la division réseau pour les fournisseurs de services et rapportera à Yvette Kanouff, senior vice présidente et directrice de l’unité. C’est une sorte de retour aux sources puisque, avant Juniper, Jonathan Davidson s’était occupé du développement et de l’innovation, ainsi que des solutions sécurité et switch. Son départ de chez Juniper succède à ceux du directeur technique Pradeep Sindhu (parti au profit de sa start-up Fungible) et du DSI Gari Clark (recruté par Tesla). Le tout dans un climat tendu où Juniper aurait supprimé quelque 700 postes, soit plus de 7% des 9 800 effectifs, selon Business Insider. Jonathan Davidson sera remplacé par les promotions internes de Kevin Hutchins, qui va s’occuper de la stratégie produits, et de Andy Athreya, qui prend les commandes du développement technique.