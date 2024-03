Surface Pro 10 : faut-il faire le saut ?

Commandes ouvertes, disponibilité le 9 avril. Ainsi en est-il, en France, de Surface Pro 10.

Parler de « PC basé sur l’IA » est dans l’air du temps. Microsoft n’y fait pas exception. Intel non plus. On retrouve deux de ses « puces IA » dans Surface Pro 10. En l’occurrence, les Core Ultra 5 135U et Core Ultra 7 165U (13e génération).

Pas d’option ARM pour Surface Pro 10…

Pour trouver un processeur ARM au catalogue, il faut se rabattre sur les générations précédentes. À commencer par Surface Pro 9, livrable avec la puce SQ 3 de Qualcomm.

… et pas de connectivité cellulaire

En version SQ 3, Surface Pro 9 embarque un modem 5G. Surface Pro 8, qu’on trouve encore en vente sur le Microsoft Store, dispose de la 4G+. Sur Surface Pro 10, c’est uniquement du Wi-Fi.

Windows 10 ou Windows 11 ?

Passé le 31 mars, les appareils Windows 11 Pro ne permettront plus, dans leur configuration d’usine, de revenir sur Windows 10 Pro, peu importe le fabricant. Plus précisément, il n’y aura plus d’outil de downgrade préchargé. Cette option était déjà payante depuis juillet 2023 sur la gamme Microsoft (30 $ ou 50 $ en fonction de l’appareil).

Les licences OEM de Windows 11 Pro laissent néanmoins le droit d’installer Windows 10 Pro jusqu’à la fin de son support (14 octobre 2025). La Software Assurance le permet aussi dans le cadre des accords de licence en volume. La procédure implique de récupérer un fichier de restauration ou bien un MSI dans le cas d’un downgrade par lots.

Un produit un peu plus réparable

Sur Surface Pro 9, sont officiellement remplaçables : SSD (et son cache), carte mère, haut-parleurs, caméras, boutons, module thermique, plate-forme Wi-Fi, port Surface Connect, couvercle arrière et pied.

Avec Surface Pro 10, la liste s’allonge. S’y ajoutent batterie, module du micro et module d’affichage tactile.

Les appareils retournés sans SSD sont sujets à des frais de remplacement sauf si on dispose de l’option dite « conservation du SSD ». Microsoft l’inclut dans ses plans Extended Hardware Service Plus et Microsoft Complete for Business Plus. Il le propose en complément payant pour Extended Hardware Service et Microsoft Complete for Business.

Surface Pro 10 ou Surface Pro 9 ?

Les deux produits ont la même masse hors clavier (879 g). L’écran a le même taille (13 pouces), la même définition (2880 x 1920), la même fréquence (120 Hz) et la même protection (Gorilla Glass 5). La luminosité maximale est plus élevée sur Surface Pro 10 (600 nits vs 450), comme le rapport de contraste (1300:1 vs 1200:1).

Lire aussi : Dans le sillage de Google, Microsoft prolonge le support des Surface

En complément à l’option ARM, Surface Pro 9 est livrable avec des processeurs Intel Core i5-1245U ou i7-1265U. C’est donc la génération précédente (12e).

Autre différence : Surface Pro 10 peut aller jusqu’à 64 Go de RAM (32 Go pour Surface Pro 9).

Il y a peu de différences sur la connectique (on retrouve notamment deux ports USB-C avec USB4 et Thunderbolt 4). Il y en a un peu plus sur les caméras (Full HD à l’avant pour Surface Pro 9 ; 1440p pour Surface Pro 10 ; 4K à l’arrière pour les deux).

Microsoft annonce jusqu’à 19 heures d’autonomie. À comparer aux 15 h 30 min de Surface Pro 9.

Le clavier a une touche supplémentaire, dédiée à Copilot pour Windows. Sur les marchés où ce dernier n’est pas disponible, un appui lance la Recherche Windows.

Concernant les prix TTC conseillés :

Surface Pro 9 en i5 : de 1299 € (8 Go de RAM, 128 Go de SSD) à 1739 € (16/256)

Surface Pro 10 en i5 : de 1399 € (8/256) à 2359 € (32/512)

Surface Pro 9 en i7 : de 1959 € (16/256) à 3079 € (32/1 To)

Surface Pro 10 en i7 : de 1999 € (16/256) à 3319 € (64/1 To)

Surface Pro 9 en SQ 3 : de 1979 € (16/256/5G) à 2309 € (16/512/5G)

Surface Pro 8 reste disponible sur le Microsoft Store dans sa config i7 + 16/256 et 4G+, à 1929 €.

Illustration © Microsoft