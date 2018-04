Investissements IT : 6,2 % de croissance en 2018 selon Gartner

Soutenus par un dollar faible, les investissements IT devraient augmenter de 6,8% en 2018. Les logiciels d’entreprise et les appareils tirent la croissance.

Quand le dollar est bas, les investissements IT se portent mieux. C’est en substance le message de Gartner pour expliquer la croissance de 6,2 % des dépenses informatiques mondiales prévue en 2018 pour un total de 3,7 milliards $.

Locomotive du secteur, les logiciels d’entreprise devraient enregistrer une croissance de 11,1% (cf tableau) tirés par les logiciels d’application et d’infrastructure qui accompagnent la transformation digitale des entreprises et de leurs métiers.

Incertitude sur le Stockage

Moins dynamique, l’investissement dans les datacenters va croitre de 3,7% après une belle embellie (6,8%) un an plus tôt. En cause, des incertitudes sur le segment du stockage.

Egalement en croissance de 6,6%, les investissement dans les appareils – ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles – qui devraient atteindre 706 millions $ en 2018. «Le marché des appareils continue de connaître une double dynamique entre ceux qui repoussent leur investissement et ceux qui achètent à des prix, en moyenne, plus élevés », explique John-David Lovelock, analyste de Gartner.

Prévision des investissements IT dans le monde (en milliards $ )

2017 Spending 2017 Growth (%) 2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) Data Centre Systems 181 6.3 188 3.7 190 1.1 Enterprise Software 352 8.8 391 11.1 424 8.4 Devices 663 5.1 706 6.6 715 1.3 IT Services 933 4.4 1,003 7.4 1,048 4.6 Communications Services 1,392 1.3 1,452 4.3 1,468 1.1 Overall IT 3,521 3.8 3,740 6.2 3,846 2.8

Source: Gartner (Avril 2018)