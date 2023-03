Hyperconvergence : Nutanix acte le départ (précipité) de sa DSI

La responsable des systèmes d’information de Nutanix a quitté précipitamment l’entreprise. En cause : enquête ou vente potentielle ?

La vice-présidente et directrice des systèmes d’information de Nutanix, Wendy Pfeiffer, a quitté promptement le fournisseur américain de solutions d’infrastructure hyperconvergée.

Les collaborateurs de l’entreprise ont été informés vendredi dernier du départ précipité de Wendy Pfeiffer, a relevé CRN qui se fait l’écho d’une source proche du dossier. Le retrait soudain de la DSI, après six années dans la fonction, laisse l’écosystème circonspect.

« Wendy part pour poursuivre une opportunité en dehors de Nutanix. Nous la remercions pour les services rendus pendant son mandat », a simplement indiqué la société basée en Californie.

Avant Nutanix, Wendy Pfeiffer a dirigé les équipes technologiques et opérationnelles de différentes entreprises actives dans le secteur du numérique, dont GoPro, Yahoo, Cisco ou encore le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half.

Nutanix recherche DSI désespérément

Chez Nutanix, les missions de la DSI (CIO en anglais) ont consisté à :

– Diriger l’équipe informatique mondiale pour soutenir les employés et les opérations commerciales de la firme

– Accompagner l’évolution de Nutanix et l’ajout de capacités innovantes

– Travailler à la création d’une fonction informatique ouvert aux nouvelles idées

– Améliorer l’infrastructure informatique de l’organisation

– Façonner les offres cloud d’entreprise actuelles et futures de la firme

Si l’on en croit la communication livrée au moment de la nomination à ce poste de Wendy Pfeiffer. Son départ récent intervient au moment où Nutanix fait l’objet d’une enquête interne concernant une utilisation présumée abusive d’un logiciel tiers sous licence.

L’entreprise américaine, par ailleurs, aurait intéressé des repreneurs potentiels. Des rumeurs dans ce sens avaient émergé en fait d’année dernière. Depuis bien des noms de repreneurs potentiels ont circulé, parmi lesquels IBM, VMware, des hyperscalers cloud ou encore HPE.

Nutanix, qui peine à atteindre la rentabilité, cherche à diversifier son activité au-delà des infrastructures hyperconvergées (HCI). Il reviendra au chief information officer qui remplacera Wendy Pfeiffer de soutenir cette ambition.

