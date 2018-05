IoT 1-Click succède au programme IoT Button Enterprise. L’objectif reste de faciliter l’IoT en permettant à des appareils ( capteurs de température, lecteurs de carte, etc) de déclencher des actions comme le verrouillage d’une porte ou l’appel d’un service d’assistance technique.

Deux appareils compatibles

Pour le démarrage, deux appareils sont compatibles pour se connecter au cloud AWS en embarquant des informations d’identification adéquates (certificats X.509).

D’un côté, un bouton AWS connecté en Wi-Fi. De l’autre, un bouton qui fonctionne exclusivement aux États-Unis, sur le réseau cellulaire IoT d’AT&T. Tous deux prennent en charge les clics simples, doubles et longs, avec une autonomie annoncée entre 1 500 et 2 000 clics.

Via la console AWS ou par l’intermédiaire d’applications mobiles (Android, iOS), la mise en place fonctionne sur une logique de projet qui organisent les périphériques selon leur fonction et leur emplacement. L’entreprise peut faire la passerelle avec ses propres fonctions Lambda – notamment avec d’autres services AWS – ou utiliser des fonctions prédéfinies comme l’envoi d’e-mails et de SMS.

Gratuit en version préliminaire, IoT 1-Click sera facturé 0,25 $ par mois et par périphérique actif (hors éventuel usage d’autres outils AWS). Chaque bouton ne fonctionnera que dans la zone de disponibilité à laquelle il sera associé.

Pour illustrer l’usage de IoT 1-Click , AWS explique comment le groupe pharmaceutique M3 Health. a créé un canal de mise en relation de ses équipes avec les prestataires de soins en y installant des IoT Buttons.

IoT 1-Click est disponible dans sept zones dont la France.