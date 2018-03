AWS : 12 ans en 12 dates clés

Amazon Web Services (AWS) fête plus d’une décennie d’activité. Retour en douze dates sur la montée en puissance du pionnier des services cloud.

Il y a douze ans le marchand en ligne américain Amazon.com lançait sa filiale cloud Amazon Web Services (AWS). L’entreprise est depuis devenue une référence mondiale du marché des services cloud d’infrastructure. Et un moteur de croissance pour Amazon.

Voici 12 dates qui comptent dans l’histoire d’AWS :

– Mars 2006 : lancement du service de stockage Amazon Simple Storage Service (S3) ;

– Août 2006 : lancement d’EC2 et d’une première « Région AWS US » (Virginie du Nord) ;

– Décembre 2008 : ouverture d’une première Région AWS Europe à Dublin (Irlande) ;

– Avril 2009 : Amazon lance Elastic MapReduce (EMR), une infrastructure Hadoop ;

– Mars 2011 : AWS ouvre une Région en Asie, à Tokyo (Japon) ;

– Novembre 2012 : lancement du service d’entrepôt de données Amazon Redshift ;

– Décembre 2013 : AWS est lancé en Chine, le service est opéré par Sinnet ;

– October 2014 : ouverture de la Région AWS EU Francfort (Allemagne) ;

– Juin 2016 : AWS gagne Bombay (Inde) ;

– Juin 2016 : AWS lance le stockage de fichiers Elastic File System (EFS) ;

– Décembre 2016 : inauguration de la Région AWS Europe Londres (UK) ;

– Décembre 2017 : ouverture d’une quatrième Région AWS EU à Paris.

La régionalisation de l’infrastructure permet aux clients d’AWS, des grands groupes des secteurs privé et public aux entreprises de taille moyenne et aux start-up, d’exécuter des applications et stocker leurs données dans des datacenters locaux.

En France, AWS revendique « des dizaines de milliers de clients », parmi lesquels 80% des entreprises du CAC 40, dont Capgemini, Engie, la Société Générale ou encore Veolia.

10 % du chiffre d’affaires d’Amazon

À l’échelle mondiale, Amazon Web Services domine le marché Cloud d’infrastructure, devant Microsoft Azure. AWS est ainsi une machine à revenus pour Amazon.

Le poids d’AWS dans le chiffre d’affaires du groupe est passé de 5 % en 2014 à 10 % l’an dernier. Soit 17,46 milliards de dollars, dont 5,11 milliards sur le seul 4e trimestre (+ 45 %).

