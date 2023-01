5 PC portables pour étudiants IT en 2023

Image 1 parmi 5

Le Dell XPS 13 Plus est un ultra portable de référence sous Windows. Les développeurs pourront opter pour l'édition sous Linux (Ubuntu).



Processeur : Intel Core i9 de 12e génération.

Carte graphique : jusqu'à GeForce RTX™ 3080 Ti.

Mémoire : 16 Go LPDDR5.

Ecran : 15"(1920 x 1200).

Disque dur : 1 To SSD M.2 PCIe NVMe.

OS : Windows 11 Professionnel ou Ubuntu.

Poids à partir de : 1,23 kg.

Prix de cette configuration au moment de la publication : 2299 €.

(crédit image : Dell)