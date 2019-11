5G : l’Arcep ouvre la voie à des enchères retardées

La première vague d’attribution de fréquences 5G aux opérateurs télécoms devrait rapporter au moins 2,17 milliards d’euros au gouvernement.

Ce prix de réserve dépasse celui que préconisait l’Arcep.

Agnès Pannier-Runascher évoque un montant « raisonnable »*.

La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie défend par ailleurs la décision d’attribuer une partie du spectre à prix fixe par blocs de 50 MHz (chacun des opérateurs pourra en acquérir un, pour 350 millions d’euros). Et non de 60 MHz, comme le recommandait le régulateur.

« Si on attribuait sans enchères 4 blocs de 60 MHz, cela réduirait la possibilité pour les opérateurs qui en ont les moyens d’envisager des services additionnels en 5G, explique-t-elle aux Échos. Alors qu’à 50 MHz, compte tenu de la montée en charge de la 5G, la saturation n’est pas à l’ordre du jour. »

Une fois ces quatre blocs attribués, resteront 110 MHz qui seront mis aux enchères. Ce par tranches de 10 MHz, à partir de 70 millions d’euros chacune. Le plafond global est fixé à 100 MHz par opérateur ; le plancher, à 40 MHz.

Les opérateurs devraient pouvoir déposer leurs offres au plus tôt en mars 2020.

Les licences concernent des fréquences dans la bande 3,4 – 3,8 GHz. Elles seront accordées pour 15 ans, avec des obligations parmi lesquelles :

En Allemagne comme en Italie, les enchères ont rapporté à l’État plus de 6 milliards d’euros. Elles ont permis d’attribuer, dans le premier cas, 120 MHz dans la bande à 2 GHz. Et dans le deuxième, 200 MHz dans la même bande qu’en France.

