AIOps : Dynatrace et ServiceNow renforcent leur alliance

Dynatrace et ServiceNow ont conforté l’intégration entre leurs plateformes d’observabilité applicative et de réponse automatisée aux incidents IT.

Les fournisseurs de solutions Dynatrace (performance applicative) et ServiceNow (gestion de services IT) ont conforté leur partenariat.

L’accord porte sur l’intégration bidirectionnelle entre leurs plateformes respectives. Il s’agit de maximiser l’observabilité applicative et l’automatisation de la réponse aux incidents IT.

L’utilisation combinée de ServiceNow et Dynatrace permet aux clients communs aux deux groupes « de mieux appréhender leurs services numériques, en les aidant à distinguer les signaux critiques au milieu de nombreuses alertes, pour identifier la cause des problèmes », a déclaré Jeff Hausman, vice-président et directeur en charge de la gestion des opérations IT, de la sécurité et de CMDB/ServiceGraph chez ServiceNow.

« Les clients peuvent ainsi adopter une approche résiliente de l’exploitation de toutes leurs applications et microservices, dans leurs environnements hybrides ou multicloud. »

Un point de vue partagé par Dynatrace.

Service Graph Connector

Pour Steve Tack, vice-président du management produit chez Dynatrace, « les clients qui mènent leurs projets de transformation numérique dans des environnements multicloud dynamiques cherchent à dompter la complexité du cloud et à libérer du temps pour innover davantage ». L’intégration renforcée entre Dynatrace et ServiceNow doit les y aider.

Cette annonce orientée AIOps* fait suite à l’entrée de Dynatrace au programme Service Graph Connector de ServiceNow, une évolution de sa CMDB (Configuration management database). Outre Dynatrace, d’autres partenaires du groupe de Santa Clara (Californie) utilisent Service Graph Connector, dont AppDynamics, CrowdStrike et SolarWinds.

*AIOps : Artificial Intelligence for IT Operations.