ServiceNow s’offre l’entreprise berlinoise Swarm64

ServiceNow, fournisseur d’une plateforme cloud de gestion de services IT et de l’expérience utilisateur, a confirmé acquérir, pour un montant resté confidentiel, Swarm64.

Basée à Berlin, la société a été fondée en 2013 par une équipe issue des développements de la base de données relationnelle et objet PostgreSQL, avec l’objectif d’en accélérer les performances.

L’éditeur a ainsi développé une technologie d’accélération de bases de données (Swarm64 DA) ainsi que des capacités optimisées de traitement (analytique et transactionnel) « permettant la prise en charge de flux de travail à grande échelle », a expliqué dans un billet de blog Joe Davis, vice-président platform engineering de ServiceNow.

Now prête pour le travail hybride

En rachetant Swarm64, ServiceNow fait d’une pierre deux coups : renforcer les capacités de sa plateforme Now à l’ère du travail hybride (à distance et en présentiel) et poursuivre ses investissements dans l’open source.

En outre, la combinaison contribue à l’évolutivité de la plateforme Now. Elle fournit, par ailleurs, la possibilité aux clients de ServiceNow d’interroger « plus de sources de données plus rapidement », a souligné l’entreprise.

La firme américaine veut également intégrer « l’équipe d’experts en bases de données » de Swarm64 dans son effectif mondial. L’opération devrait être finalisée dans les semaines à venir.

ServiceNow to acquire Berlin-based Swarm64 to deliver the performance and scale needed for the world’s largest workflows: https://t.co/v9VNdHEH0N pic.twitter.com/k9GlthR3vD — ServiceNow (@servicenow) August 5, 2021