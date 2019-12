Amazon développe les capacités d’Alexa en entreprise

Le tableur, meilleur ami d’Alexa ?

Amazon fait la jonction dans le cadre du service Alexa Knowledge Skills.

Lancé en préversion*, il permet à l’assistant de répondre à des questions en s’appuyant sur des données structurées dans des tableaux préformatés.

Ces tableaux, au nombre de 8, sont liés à autant de « modèles ». Parmi eux : glossaire, tutoriel, événements, annuaire et fournitures.

Alexa Knowledge Skills consiste à créer des capacités (« skills ») exploitant un ou plusieurs de ces modèles.

C’est à l’entreprise d’intégrer ses données dans les tableaux associés. Puis de distribuer les skills sur les appareils souhaités, via la plate-forme Alexa for Business (ou Alexa for Hospitality, spécifique au secteur de l’hôtellerie).

Spécificité du service : les utilisateurs finaux n’ont pas besoin de faire appel à une capacité en particulier. Il est possible d’ajouter aux réponses une phrase d’introduction pour leur signifier qu’Alexa utilise des données de l’entreprise.

On aura soin de consulter la documentation pour formater correctement les données intégrées aux tableaux. Entre autres : lettres capitales interdites, tout comme les espaces (utiliser des underscores).

Alexa Knowledge Skills complète d’autres outils de développement de capacités axées sur les questions-réponses. Dont Skills Blueprint, ouvert aux entreprises en début d’année.

* Uniquement en langue anglaise pour le moment. La préférence semble donnée au marché américain.

Photo d’illustration © Amazon

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.