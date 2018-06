Analyse de l’IoT : Software AG s’offre TrendMiner

Après l’acquisition de Zementis en 2016 dans l’intelligence artificielle et de Cumulocity en 2017 dans l’internet des objets, Software AG s’offre TrendMiner.

L’entreprise a été fondée en 2008 en tant que spin-off de l’université KU Leuven (Belgique). Depuis, TrendMiner s’est spécialisée dans l’analyse de données pour l’industrie de process. Elle cible notamment les industries chimique et pharmaceutique.

TrendMiner devéloppe des technologies d’analyse et de visualisation de données. Pour « analyser, surveiller et prédire » les performances opérationnelles des processus de fabrication. L’entreprise compte parmi ses clients de grands groupes, tels que Total, BASF et Pfizer.

En rachetant TrendMiner pour un montant resté confidentiel, Software AG cherche donc à enrichir à les capacités de Cumulocity. L’éditeur allemand a acquis cette plateforme dédiée à l’IoT industriel (IIoT). Le cabinet Gartner l’a intégré à son Magic Quadrant des plateformes IIoT.

Offre intégrée dans « les prochains mois »

« Nous sommes dans une phase de développement dynamique du marché pour les applications IoT. Et avec TrendMiner, nous serons en mesure d’offrir en quelques mois une plateforme combinant l’analyse de flux et la visualisation de données », a déclaré Karl-Heinz Streibich, CEO de Software AG, cité dans un communiqué. « TrendMiner complète parfaitement notre offre Cumulocity IoT à un moment stratégique décisif », a-t-il ajouté.

Software AG prend dès maintenant la responsabilité des équipes et des clients de TrendMiner. L’entreprise basée à Hasselt (Belgique) a également des bureaux aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis.

Comme Software AG, « nous pensons que toutes les industries, en particulier les industries manufacturières et de process, seront considérablement transformées par l’internet des objets (IoT) », a souigné de son côté Bert Baeck, CEO et cofondateur de TrendMiner.

