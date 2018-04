Android Auto : le support du sans fil arrive

Google annonce le support du sans fil pour Android Auto dans un billet de blog : « Nous sommes ravis d’annoncer que le support sans fil est maintenant disponible! Avec Android Auto Wireless ».

Il devient ainsi possible de bénéficier d’Android Auto « sur l’écran de sa voiture sans sortir le téléphone de sa poche ou de son sac ».

Un support très restreint initialement

Pour l’heure, sont uniquement éligibles à cette fonctionnalité, les smartphones signés Google. Plus précisément, il s’agit des terminaux mobiles Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Nexus 5X et Nexus 6P. Il est de surcroît nécessaire qu’ils tournent sous Android 8.0 (Oreo). La fonctionnalité n’est déployée initialement qu’en Amérique du Nord.

Mais, Google de préciser « qu’un support supplémentaire sera disponible dans le futur ».

“Pour les appareils autres que Google, nous travaillons activement avec les fabricants de téléphones sur l’ajout de la compatibilité logicielle et nous espérons pouvoir bientôt partager plus de mises à jour“, précise Google. Aucune date n’est toutefois mentionnée pour un tel support concernant des smartphones non signés Google.

Du côté véhicule, cette fonctionnalité n’est disponible que sur des systèmes récents signés Kenwood et JVC, même si Google ajoute « prévoir que davantage de produits seront déployés tout au long de l’année ». La version 3.1 d’Android Auto est également requise.

Au dernier CES, Kenwood et JVC avait dévoilé 7 unités compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité.

Une connexion filaire via USB est requise pour la connexion Android auto initiale. Après ce premier couplage filaire, la fonctionnalité sans fil fonctionnera de manière automatique, comme la connexion en Bluetooth au véhicule. Même si, ici, il s’agit de Wi-Fi (Direct).

Rattraper CarPlay

Google tente ainsi de rattraper son retard sur CarPlay d’Apple qui supporte, depuis l’année dernière, la connexion sans fil des iPhone à son OS auto. Quelques constructeurs, tels que BMW, supportent cette fonctionnalité.

Android Auto avait été lancé en Mars 2015, comme un moyen d’afficher les applications et les fonctionnalités d’un smartphone Android sur l’écran et les haut-parleurs d’une voiture.

Reste à savoir quel sera l’autonomie du smartphone avec Android Auto Wireless, qui ne bénéficiera alors plus de la recharge via le câble USB dans ce mode sans fil. La parade existe et se nomme recharge sans fil au standard Qi. Il faut que le véhicule dispose d’un socle de recharge et que le smartphone soit compatible avec ce standard. L’iPhone X l’est ainsi que les Pixel et le Pixel 2 XL, mais pas le Pixel 2.

(Crédit photo : @Google)