VR en entreprise : Meta a-t-il reculé pour mieux sauter ?

On prend les mêmes et on recommence ? D’Oculus for Business à Meta Quest for Business, pas tout à fait.

La première de ces marques aura existé quatre ans à peine. Ou plutôt, approximativement, deux fois deux ans. Son incarnation initiale, annoncée à l’automne 2017, consistait en des packs associant casque Oculus Rift, accessoires, support dédié et licences spécifiques. Facebook avait remodelé l’offre au printemps 2019, y ajoutant les casques Oculus Quest et une brique MDM.

Fin 2021, cette deuxième version était, à son tour, sortie du catalogue. Quiconque y avait souscrit a pu continuer à l’utiliser pendant la durée de l’abonnement ou de la garantie. Mais sans mises à jour ni possibilité d’acheter des casques supplémentaires.

Depuis lors, pour qui recherche une forme d’offre « business », c’est le désert. À moins de s’être trouvé aux États-Unis dans un premier temps, ou par la suite au Canada, au Royaume-Uni ou au Japon, pour expérimenter Meta Quest for Business.

Pro, perso… Meta parie sur des casques « hybrides »

Après deux ans de bêta, le lancement global doit intervenir ce mois-ci. Par rapport à l’offre Oculus for Business, il n’y a pas de matériel spécifique. Il s’agit d’un logiciel à greffer aux versions « grand public » des casques Meta Quest 2, Quest 3 et Quest Pro*.

La composante MDM reste présente, avec la possibilité de se connecter à des outils tiers (Ivanti et VMware Workspace ONE comme auparavant, ainsi qu’Intune désormais).

Sur la partie gestion des utilisateurs, ces derniers n’ont plus besoin d’un compte personnel : la connexion se fait avec un « compte de travail Meta ». En tout cas pour un usage en mode individuel – et cela permet notamment l’intégration avec des fournisseurs d’identités tiers (Meta mentionne Google Workspace). Il existe aussi un mode de session partagée avec connexion par code PIN.

Ce mode partagé a un prix public (car il est en supplément) : 8,99 $ HT par mois pour chaque appareil activé. Pour ce qui est de l’offre Meta Quest for Business, pas de tarification officielle en l’état. On rappellera qu’Oculus for Business revenait au minimum à 799 $ (casque) + 180 $/an passé la première année.

Meta viserait 80 000 abonnés pour fin 2023. Sachant que les utilisateurs d’Oculus for Business peuvent réinitialiser leurs casques pour basculer vers Meta Quest for Business.

* Casques « grand public » qu’on pourra donc utiliser en tant que tels… avec un compte personnel.

