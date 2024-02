Apple sacrifie les web apps progressives sur l’autel du DMA

Marketplaces tierces, moteurs de rendu web alternatifs, solutions de paiement externes… Sous l’ère DMA, il y aura des choses en plus dans l’écosystème iOS pour les utilisateurs européens.

Il y aura aussi des choses en moins… dont les PWA (applications web progressives). C’est-à-dire la possibilité d’« installer » des sites web sur l’écran d’accueil en les faisant bénéficier de fonctionnalités telles que le fenêtrage individuel, les notification et le cache local.

La deuxième bêta d’iOS 17.4 a fait disparaître cette possibilité dans l’Union européenne. Les sites web ajoutés à l’écran d’accueil s’ouvrent simplement dans le navigateur par défaut.

Les PWA n’en valent pas la peine, selon Apple

On a d’abord pu croire à un bug. Mais ça n’en est pas un. Apple a fini par le confirmer, sur sa « page DMA ». Au cœur de son argumentaire, la sécurité et la vie privée. Grâce à WebKit, les PWA bénéficient des mêmes garanties que les apps natives : isolation du stockage, permissions individuelles, etc. Avec le DMA, iOS doit s’ouvrir à d’autres moteurs de rendu… qui ne permettront pas de fournir les garanties en question. Les navigateurs pourraient alors installer des PWA sans consentement. Celles-ci pourraient par ailleurs accéder aux données d’autres PWA, voire exploiter leurs permissions.

Résoudre ce problème nécessiterait de construire une architecture d’intégration entièrement nouvelle, explique Apple. Une démarche peu pragmatique, affirme le groupe américain, au vu des autres chantiers qu’impose le DMA et de la faible adoption des PWA.

Sur iOS, l’installation des PWA implique de « partager » un site web avec l’écran d’accueil depuis le navigateur. Le processus apparaît moins intuitif que sur Android, où les sites peuvent suggérer à l’utilisateur des les « installer ». On trouve aussi des PWA sur le Play Store.

Illustration © Tada Images – Adobe Stock