Ansible : Red Hat met à niveau sa plateforme d’automatisation IT

L’éditeur de solutions open source Red Hat a annoncé mettre à niveau son offre d’automatisation IT orientée DevOps en environnement multicloud.

Dans ce cadre, la dernière version de Red Hat Ansible Automation Platform s’appuie sur Ansible Tower 3.7. Il s’agit de la plus récente édition de la technologie d’automatisation des tâches d’administration système acquise par Red Hat en 2015.

La plateforme inclut également 17 nouvelles collections de contenu (Red Hat Certified Ansible Content Collections). Toutes sont testées et prises en charge par l’éditeur amércain de solutions open source. Ces collections (modules, plugins, rôles…) sont disponibles sur l’Automation Hub du fournisseur.

Elles sont compatibles avec des services tiers, dont ceux d’IBM (acquéreur de Red Hat en 2018), AWS, Arista, Cisco, Juniper, Splunk et VyOS. Et viennent compléter les collections de partenaires d’ores et déjà disponibles.

La plateforme a également été enrichie d’un catalogue de services dédiés à l’automatisation et intègre les mises à jour apportées à Automation Analytics.

« La dernière version Red Hat Ansible Automation Platform permet d’associer davantage automatisation iinovante et stabilité de la production », a déclaré Thomas Anderson, vice-président en charge de l’activité Ansible Automation chez Red Hat.

Red Hat Ansible Automation Platform, avec les Ansible Content Collections, est disponible dès maintenant sur cloud.redhat.com. De nouvelles collections seront publiées regulièrement sur une « base régulière et continue » à l’avenir.

(crédit photo © Red Hat)

