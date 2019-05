Apple : 20 % du chiffre d’affaires dans les services

Apple a publié les résultats du premier trimestre, le deuxième de son exercice fiscal décalé, qui a battu les prévisions des analystes et cela malgré un chiffre d’affaires et un bénéfice en baisse par rapport à l’année dernière.

La firme à la pomme a réalisé 58 milliards de chiffre d’affaires, en baisse de 5% sur un an, et un bénéfice net de 11,5 milliards (13,8 mds$ au premier trimestre 2018). Le bénéfice par action est de 2,46 dollars (-10%). Wall Street attendait un chiffre d’affaires de 57,37 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,36 dollars.

Les services pour compenser la baisse des ventes d’iPhone

Dans le détail, le repli des ventes d’iPhone se confirme avec un chiffre d’affaires de 31 milliards de dollars contre 37,5 milliards un an plus tôt.

« Ce qui représente une baisse stupéfiante de 30,2% par rapport à l’année dernière. L’iPhone a eu du mal à conquérir les consommateurs de la plupart des principaux marchés, ses concurrents continuant de grignoter les parts de marché d’Apple. (…) Malgré le trimestre morose, la solide base installée d’Apple, ainsi que son récent accord avec Qualcomm , seront considérés comme la lumière au bout du tunnel d’ici 2020 pour le géant de Cupertino. » explique le cabinet IDC.

Mais cette baisse est compensée par un autre indicateur capital pour l’avenir d’Apple : la part des services dans le chiffre d’affaires a fortement augmenté. Les recettes sont passées de 9,8 milliards de dollars au premier trimestre 2018 à 11,4 milliards cette année. Cela représente pas loin de 20% du chiffre d’affaires global.

L’autre branche en forte progression est celle des accessoires, technologies portables (wearable) et Home (Apple TV, HomePod, casques audio…) qui totalise 5,1 milliards de revenus contre 3,9 milliards un an auparavant.

A noter que les ventes d’iPad ont elles aussi progressé, passant de 4 à 4,8 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Apple anticipe un chiffre d’affaires compris entre 52,5 et 54,5 milliards de dollars. Wall Street table sur 51,93 milliards.