Apple restreint l’usage de ChatGPT pour ses équipes

Comme d’autres multinationales, Apple restreint l’usage par certains de ses employés de l’intelligence artificielle générative ChatGPT d’OpenAI, a relevé le Wall Street Journal.

Selon des sources et documents internes cités par le quotidien financier américain, Apple redoute que des informations sensibles soient divulguées. La firme de Cupertino (Californie) s’alarme surtout à l’idée que des données stratégiques viennent alimenter les modèles de langage dans lesquels des concurrents investissent. Après tout, Apple travaille au développement de ses propres technologies d’IA et n’entend pas se laisser distancer.

Aussi, d’autres IA et outils tiers, dont GitHub Copilot, assistant « intelligent » de programmation que la filiale de Microsoft propose aux développeurs, seraient concernés par la restriction décidée par Apple.

La bataille de l’IA générative

Apple rejoint ainsi d’autres entreprises, dont JPMorgan et Samsung, qui ont décidé de suspendre l’utilisation interne (sur leurs postes de travail, systèmes d’information et réseaux) de l’IA générative par certains de leurs employés.

Pour répondre aux inquiétudes, OpenAIa ajouté le mois dernier un mode « incognito » à son robot conversationnel ChatGPT. Les utilisateurs doivent ainsi pouvoir désactiver l’historique de leurs « conversations » (requêtes et réponses de l’outil) et choisir celles qui sont utilisées pour l’entraîner.

Aussi, Sam Altman, cofondateur et CEO d’OpenAI a récemment plaidé pour une régulation du secteur, devant le Congrès des États-Unis. Christina Montgomery, vice-présidente et CPTO (Chief Privacy & Trust Officer) d’IBM, et Gary Marcus, professeur émérite à l’Université de New York (NYU | Stern) et ex-CEO de Geometric Intelligence (acquis par Uber), ont également été entendus.

La filière serait donc à la fois juge et partie ?

Selon une récente enquête de Gartner, malgré les zones d’ombre, 68% des 2 500 dirigeants d’entreprise interrogés jugent les avantages potentiels de l’IA générative supérieurs aux risques. Aussi, près de 20% indiquent que leurs projets d’IA sont entrés dans leur phase pilote, voire de production.