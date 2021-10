Apple Silicon : quelle logithèque après un an ?

Apple Silicon, bientôt un an sur le marché… et combien d’applications natives ? On l’aura constaté entre autres avec Docker Desktop et VMware Fusion : la transition n’est pas évidente pour tout le monde. Chez le premier, elle a d’abord été partielle, plusieurs binaires restant au format AMD64. Quant au second, il est encore en phase expérimentale.

Le site « Does it ARM ? » donne une idée de l’état de la transition vers Apple Silicon. Sur les quelque 2450 applications qu’il répertorie, un peu moins de la moitié (45,5 %) ne disposent pas d’une version native. La plupart peuvent quand même s’exécuter sur les nouveaux Mac – grâce à la couche Rosetta 2 – au prix d’un impact variable sur les performances. Parmi elles, Citrix Workspace, VMware Horizon… et des logiciels de la suite Office (OneDrive, Skype, Teams).

Cette segmentation se retrouve aussi chez Adobe. L’éditeur américain organise actuellement (26-28 octobre) sa conférence MAX. Il y met en avant deux logiciels adaptés à Apple Silicon : After Effects et InDesign. Pour le premier, cela ne concerne encore que la bêta. Le second est disponible en natif depuis sa version 16.3, diffusée en juin-juillet (16.4 pour l’édition serveur).

Applications… et extensions

Photoshop avait été le premier à inclure la prise en charge d’Apple Silicon sur son canal stable. C’était en mars (version 22.3). Ont rejoint la liste depuis lors : Audition, Character Animator, Dreamweaver, Illustrator, Lightroom Classic, Photoshop, Premiere Pro et Adobe XD. Non sans quelques problèmes parfois. Exemples :

Acrobat Pro : complément PDFMaker non disponible dans les applications Office

Adobe Bridge : icône incorrecte pour les boîtes de dialogue d’avertissement, workflows interapplications parfois inopérants

Photoshop : fonctionnalités non disponibles (calques vidéo intégrés, filtre Réduction du tremblement, synchronisation des paramètres prédéfinis…)

Adobe XD : souci d’enregistrement sur lecteur réseau

Tout n’est pas non plus parfait en émulation sur Rosetta 2. Photoshop, par exemple, affiche des artefacts indésirables lorsqu’on utilise certains filtres. Adobe XD rencontre des problèmes lors de l’importation d’images, entre autres.

Il y a aussi les applications Adobe pas encore certifiées pour un usage sur les Mac M1. Et qui ne bénéficient donc pas d’une assistance, que ce soit en mode natif ou émulé. Pour certaines, c’est acquis, elles n’auront pas droit à un portage. Prelude, notamment.

Au-delà des apps, il y a les composants tiers qu’elles exploitent. Et là aussi, la transition peut nécessiter des changements. En particulier pour les plug-in C++, qu’il faut recompiler. Les développeurs d’extensions CEP (HMTL5/JavaScript) s’assureront quant à eux qu’elles fonctionnent bien avec la dernière version de la plate-forme. Adobe en accélère effectivement l’intégration dans ses logiciels, car elle assure la compatibilité avec Apple Silicon (par une mise à jour du framework Chromium embarqué).

Sur ce point, une exception pour Photoshop : pas de support des extensions CEP sur les nouveaux Mac. Ou alors, ce sera via Rosetta 2. Recommandation aux développeurs : passer aux extensions « modernes » (UXP), qui fonctionnent nativement.

Photo d’illustration © Apple