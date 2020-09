Arm vendu à NVIDIA pour 40 milliards de dollars

Arm aura passé environ quatre ans sous le contrôle de SoftBank.

Le groupe japonais avait mis la main sur le concepteur britannique de cœurs de processeur à l’été 2016. Une opération à 32 milliards de dollars.

Il vient d’en annoncer la revente à NVIDIA, dans le cadre d’un deal valorisé à 40 milliards :

L’acquisition n’inclut pas la division IoT Services Group, dont Arm a récemment transféré le contrôle à SoftBank.

NVIDIA prend des engagements pour la suite. Entre autres :

Cette propriété intellectuelle fera, nous affirme-t-on, l’objet de synergies avec celle de NVIDIA. Lequel se hisse là au niveau d’Intel et d’AMD en matière d’indépendance.

Pour SoftBank, cette revente s’inscrit dans un contexte difficile. La conglomérat a essuyé des pertes sur les investissements de son Vision Fund. Non seulement avec la pandémie de Covid-19, mais aussi du fait de paris perdants, comme Uber et WeWork.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.