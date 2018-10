Assistant vocal : Cortana veut donner de la voix en entreprise

Microsoft propose une version dédiée à l’entreprise de sa plate-forme de développement d’applications vocales basées sur Cortana. Amazon/Alexa et Google/Assistant sont aussi sur les rangs.

Microsoft pousse son assistant vocal Cortana en entreprise. Lancée en mai 2017, la bêta publique de la plateforme Cortana Skills Kit dispose désormais d’une version « Enterprise ».

Accessible pour le moment sur invitation, le framework permet de développer des applications ( « skills ») sous la forme de bots et de les connecter à différents canaux. La version Enterprise prend en charge Azure Active Directory et Azure Bot Service, censé faciliter l’exploitation du framework.

Cortana Skills Kit est connectée à certains services cognitifs, notamment l’algorithme d’interprétation du langage naturel. Ce dernier a été mis à contribution dans un cas pratique : un système d’envoi de tickets à un service informatique.

Les concurrents sont aussi sur les rangs : Amazon dispose de Alexa for Business et Google de Actions on Google.