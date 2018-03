Atlassian lance officiellement son arme anti Slack

Après six mois de version bêta fermée, Stride est disponible à tous et s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités.

En septembre dernier, Atlassian présentait, en version bêta fermée, Stride, un outil de collaboration temps réel qui mêle sessions de chat et messages audio et vidéo. Six mois plus tard, l’éditeur australien rend la solution disponible à toutes les équipes projet qui souhaitent l’essayer en version gratuite. Entre-temps, elle s’est enrichie d’environ cinquante nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Bien connu des services IT pour Jira sa solution de gestion de projet basée sur les méthodes agiles, Atlassian positionne clairement Stride comme un « Slack killer ». Pour lutter contre le célèbre ChatOps et ses six millions d’utilisateurs quotidiens actifs, Stride mise sur ses atouts propres.

Un ChatOps étant avant tout un outil au service de la productivité, Stride introduit un « focus mode » qui met en sourdine les notifications et les messages entrants pour laisser l’utilisateur se concentrer sur son travail sans être distrait. Selon Atlassian, les premiers utilisateurs ont déjà passé plus d’un quart de million d’heures en mode pause.

Dans le même esprit, pour ne pas se laisser déborder par le flux de messages, les équipes peuvent isoler les messages les plus importants. Cette fonction baptisée « actions et décisions » permet de les taguer pour mieux les repérer dans le fil de conversation.

Inviter aux discussions partenaires et prestataires

Comme son nom l’indique, « stride meetings » permet d’inviter n’importe quel participant à une réunion, qu’il se situe dans l’entreprise ou non. Un moyen d’associer les partenaires et autres prestataires intervenants dans le même projet.

Enfin, Stride multiplie les connecteurs pour s’interfacer à des outils d’éditeurs tiers. Vingt nouvelles applications ont été ainsi rendues interopérables dont Trello, Google Drive et Dropbox. Nous sommes toutefois loin des centaines d’applications présentes dans App Directory, la place de marché de Slack.

Pour autant, Atlassian fait savoir que la version proposée est loin d’être définitive. La feuille de route de Stride s’annonce chargée pour les prochains mois et l’éditeur mise notamment sur l’intégration avec Jira.

Sur ce marché des ChatOps, Atlassian, qui avec HipChat disposait déjà d’un outil dédié, affronte une concurrence particulièrement acharnée. Au-delà des clones de Slack comme, Glip, Bitrix 24 ou le français talkSpirit, les géants du numérique ont investi sur le tard le créneau.

En octobre 2016, Facebook commercialisait Workplace by Facebook, la déclinaison professionnelle de son célèbre réseau social. Fin février, Google lançait Hangouts Chat, un service de messagerie collaborative accessible aux utilisateurs de sa G Suite. Mi-mars, Microsoft soufflait la première bougie de Teams qui aurait déjà séduit 200 000 entreprises.