Atlassian : une panne qui impacte des centaines de clients

L’incident informatique a pour origine l’exécution mal négociée d’un script de maintenance, selon Atlassian. Elle n’est donc pas le résultat d’une cyberattaque ou d’un accès non autorisé. Mais la panne de services et solutions cloud qui a débuté le 5 avril pourrait impacter plus longtemps que prévu certains utilisateurs.

Un porte-parole de l’éditeur australien de logiciels de collaboration et de développement a déclaré que l’effort de restauration pourrait durer encore « deux semaines » pour quelques centaines de clients, a relevé The Register.

Le porte-parole a expliqué que les ingénieurs de la firme ont exécuté un script pour supprimer des données héritées dans le cadre d’une maintenance planifiée de produits cloud. Mais que ce script est allé au-delà de ses attributions officielles. « Au lieu de supprimer les données héritées, le script a supprimé par erreur des sites et tous les produits associés à ces sites, y compris les produits connectés, les [comptes] utilisateurs et les applications tierces. »

Sur la page dédiée d’Atlassian, les services qui continuent d’être impactés incluent :

– Jira Software (suivi des tickets et des projets)

– Jira Work Management (travail d’équipe)

– Jira Service Management (gestion des services)

– Confluence (collaboration documentaire)

– Opsgenie (réponse aux incidents)

– Statuspage (communication de processus de gestion des incidents)

– Atlassian Access (gestion des identités et des accès)

Le fournisseur de solutions a déclaré s’attendre à ce que « la plupart des récupérations de sites se produisent avec une perte de données minimale ou nulle ». Jusqu’à présent, bien que des données aient été supprimées lors de l’incident, elles ont été restaurées.

We know this outage is unacceptable & are fully committed to achieving a full & safe restoration ASAP. So far we’ve restored functionality for over 35% of impacted users & estimate the process to last up to 2 more weeks due to complexity of rebuilds for each customer site (3/5)

— Atlassian (@Atlassian) April 12, 2022