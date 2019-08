Culture d’entreprise : comment la technologie peut soutenir les RH

Si les subtilités de chacun de ces sujets peuvent faire elle-même l’objet de débats dédiés, une chose est claire : nos méthodes de travail sont en train de changer, et les entreprises doivent d’urgence s’y adapter.

L’établissement d’une solide culture d’entreprise est une part essentielle de ce changement. A ce titre, départements et responsables des ressources humaines sont à l’avant-poste de ce processus. Pour y parvenir, ces derniers doivent comprendre en quoi la transformation est indispensable et comment les nouveaux outils, technologies et processus peuvent contribuer à son pilotage.

International, flexible, agile – le nouveau monde du travail

Un certain nombre de facteurs contribuent à des évolutions rapides dans le monde du travail. Avec plus de 1,8 milliards de personnes, les Millenials sont désormais la génération la plus représentée dans le monde. Dans de nombreuses régions, ils constituent même la majorité de la population active. Ce changement démographique s’est produit en parallèle avec l’accroissement de la dispersion des équipes : la collaboration entre employés séparés par des fuseaux horaires et des continents différents est devenue la nouvelle norme.

Ces derniers sont également nombreux à vouloir trouver un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle, avec toute la flexibilité que cela implique.

Les employés expriment désormais le besoin d’inclure ces priorités dans leurs plans de carrière. En même temps, ils sont conscients des effets d’une mondialisation et d’une numérisation croissantes : ainsi, selon une étude américaine, 91 % d’entre eux affirment chercher à se rapprocher de leurs collègues, tandis que près de 85 % souhaitent ressentir un lien plus étroit avec des collègues éloignés.

Cependant, les entreprises sont confrontées à de nouvelles réalités dans l’ordre économique contemporain. Par exemple, l’agilité professionnelle et la capacité à réagir rapidement aux changements du marché sont aujourd’hui essentielles à la survie des entreprises.

Il existe heureusement un élément permettant de répondre à la fois à l’évolution des besoins des employés et aux priorités des entreprises : la culture. Mais celle-ci n’est pas qu’affaire de confiance et de teambuilding : elle doit incarner les valeurs de l’entreprise.

En outre, la culture sous-tend l’approche d’une organisation vis-à-vis de ses employés, et l’approche de ceux-ci à leur travail et à leur entreprise.

Comment la technologie peut-elle soutenir le département RH ?

Le travail d’équipe, l’alignement autours d’un objectif commun et la conservation des informations sont des éléments qui renforcent la culture d’entreprise. Les responsables des ressources humaines jouent un rôle central dans cet alignement tout au long du parcours de l’employé, et les nouvelles technologies peuvent les aider dans cet accompagnement.

C’est notamment le cas des plateformes de collaboration qui proposent des communications via des canaux dédiés. Chaque flux de discussion héberge ainsi une conversation portant sur un sujet spécifique, et où des membres peuvent être ajoutés ou enlevés sans effort. Par exemple, il est possible d’en créer un pour échanger sur les besoins internes en matière de recrutement.

Les responsables des ressources humaines peuvent ainsi facilement superviser les besoins exprimés par les chefs d’équipes, ce qui réduit la fragmentation à laquelle on assiste avec l’envoi ponctuel d’e-mails par les équipes demandeuses. En outre, les responsables bénéficient d’une vision globale des priorités et des besoins de l’entreprise.

Se sentir proche où que l’on soit

Quant aux nouvelles recrues, elles peuvent être ajoutées aux chaînes de discussions dédiées à leur projet et accéder ainsi immédiatement à l’historique des échanges sur le sujet. Grâce au caractère inclusif de ces chaînes, les employés travaillant à distance ne se sentent plus “loin des yeux loin du coeur », d’autant que la démocratisation d’autres technologies, telles que la visioconférence, permet également de réduire la sensation d’éloignement.

Lorsqu’il s’agit de s’informer auprès des employés, les robots, ou “bots”, sont des solutions pratiques pour recevoir régulièrement leurs avis.

Trivago, par exemple, utilise un bot personnalisé baptisé Leo, qui recueille, de manière hebdomadaire, les réactions des 1 500 employés de l’entreprise à une série de 5 questions sur divers sujets. Le département RH peut ensuite analyser facilement les réponses collectées.

De cette manière, les RH, les responsables et la direction peuvent répondre efficacement, et de manière proactive, aux besoins de l’entreprise, contribuant à l’amélioration globale de l’environnement de travail des employés.

Seule, la technologie ne permet pas de créer ou même de nourrir la culture d’une entreprise. Elle offre toutefois un cadre nouveau pour le partage des connaissances au sein d’une organisation et encourage l’adoption de méthodes plus collaboratives. Mais ces outils sont uniquement là pour servir une ambition : une culture du travail qui place le professionnel au centre.

Les équipes RH qui posent actuellement les bases de la transformation de leur entreprise, sont les rouages essentiels d’un changement qui verra l’introduction de nombreux défis, mais surtout, de grandes opportunités.