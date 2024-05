De l’usage vertueux de l’IA : les 10 atouts essentiels des outils de sécurité basés sur l’IA

Selon les cadres d’entreprises interrogés par la MIT Technology Review, les premiers avantages visibles de l’IA sont l’amélioration de la sécurité et une meilleure gestion des risques. Et près de 70 % des entreprises constatent leur incapacité à réagir efficacement aux cybermenaces sans outils de sécurité basés sur l’IA. Or la tendance au sensationnalisme fait souvent oublier combien les outils d’IA peuvent réellement contribuer à la sécurité.

Voici en 10 points, les possibilités qu’offre l’IA pour optimiser vos systèmes de cybersécurité :

1. L’IA, un excellent système pour détecter les anomalies

Un peu plus de la moitié des entreprises dans le monde a recours à l’IA pour détecter les menaces. Contrairement à la sécurité traditionnelle basée sur les signatures et qui a tendance à échouer dès qu’il est question d’identifier des attaques de type « zero-day », exploitant des failles logicielles jamais publiées, les solutions alimentées par l’IA peuvent rapidement analyser de grands volumes de données pour identifier des comportements anormaux et des menaces potentielles, même s’il s’agit de menaces inconnues et jamais rencontrées auparavant.

2. Une réponse plus rapide grâce à l’automatisation

L’IA peut automatiser les tâches répétitives, telles que l’analyse des menaces et le triage des incidents. Les analystes cyber peuvent ainsi consacrer plus de temps aux problématiques essentielles. Les délais de réponse sont donc réduits et les conséquences des violations et des intrusions sont limitées.

3. L’apprentissage automatique ne cesse de s’améliorer

Les solutions d’IA se perfectionnent et s’adaptent aux nouvelles données et aux schémas d’attaque. Grâce à cet apprentissage continu, les entreprises gardent une longueur d’avance sur les cybermenaces les plus récentes et abordent la sécurité avec plus de sérénité.

4. L’IA permet d’adopter une approche modulaire de la sécurité

Pour s’assurer un retour sur investissement élevé, chaque entreprise peut démarrer avec des modules d’IA spécifiques, adaptés à ses besoins, comme la prévention des menaces ou la réponse aux incidents, puis ajouter des modules supplémentaires à mesure que ces besoins évoluent.

5. L’IA peut vous aider à personnaliser la sécurité

Certains outils sont capables d’exploiter l’IA contextuelle pour comprendre le comportement de l’utilisateur, le risque applicatif et la posture de l’appareil. En retour, ces outils permettent une mise en œuvre granulaire des politiques de sécurité, lesquelles évoluent en fonction du contexte et réduisent la probabilité que des activités à haut risque persistent malgré une surface d’attaque souvent croissante.

6. L’IA est capable de détecter des anomalies cachées dans les données

Les plateformes de threat intelligence alimentées par l’IA sont capables d’analyser de grandes quantités de données provenant de sources diverses et de repérer des connexions et des configurations atypiques qui passeraient inaperçues avec les méthodes traditionnelles.

Les entreprises peuvent ainsi mieux appréhender le paysage des menaces auquel elles sont confrontées, anticiper le comportement des attaquants et armer leurs systèmes en conséquence.

7. Vos adversaires ont recours à l’IA

Les cybercriminels se servent déjà d’outils intégrant l’IA pour opérer plus rapidement, exploiter les vulnérabilités, se déplacer latéralement et compromettre plusieurs cibles simultanément. Votre entreprise doit donc elle aussi songer à utiliser l’IA pour bloquer ces menaces.

8. Un contrôle d’accès évolutif

Des solutions de cybersécurité alimentées par l’IA peuvent adapter les autorisations d’accès au SI en fonction des comportements des utilisateurs et des contextes. Seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux informations sensibles, limitant ainsi le risque que des pirates accédent à des données non autorisées ou se connectent à un ordinateur.

9. Allier l’expertise humaine et à l’IA

L’avenir de la cybersécurité ne consiste pas à se substituer à l’expertise humaine mais à lui donner les moyens d’agir. Certes, l’IA fournit une vitesse, une capacité d’analyse et une automatisation sans précédent, mais l’esprit critique, l’expérience et l’intuition humaine resteront indispensables pour prévenir et bloquer les cybermenaces.

Pour passer d’une approche exclusivement humaine à une approche qui privilégie la collaboration avec les outils de l’IA, les mentalités doivent évoluer et voir l’IA comme un partenaire de confiance et non comme une alternative à l’expertise humaine.

10. Les coûts liés aux cyber-attaques sont réduits

Une étude d’IBM révèle que les entreprises qui utilisent l’IA et l’automatisation au sein des dispositifs de cybersécurité ont réduit les coûts de violation de 3,05 millions $ en moyenne comparé aux entreprises non équipées de ce type de solutions.

Quand elles sont intégrées à la cybersécurité, les solutions basées sur l’IA ne se contentent pas d’améliorer la détection et la réponse aux menaces, elles contribuent également à réduire les coûts.

Grâce aux solutions de cybersécurité alimentées par l’IA, les RSSI peuvent considérablement améliorer la capacité d’une entreprise à prévenir, détecter et répondre aux cyberattaques