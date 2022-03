DevOps : 7 tendances pour 2022

En détenant 32% de part de marché, AWS conserve sa position de leader au Q3 2021, comparé au Q4 2020. Cependant, Azure et Google Cloud gagnent du terrain : +2 points pour Azure, contre +1 point pour Google Cloud (Source : Gartner). La tendance se répète si l’on observe l’utilisation. Si AWS est choisi par 77% des répondants, il perd néanmoins 1 point depuis 2020. A contrario, Azure gagne 10 points en 1 an, pour représenter le 1er choix de 73% des utilisateurs.

Selon une étude menée par Flexera, la part de clients dépensant plus de 12 millions de dollars dans le Cloud est passée de 16% en 2020 à 31% en 2021. Cependant, l’investissement dans le Cloud public diminue. En 2020, 30% des personnes interrogées par The Uptime Institute Global Data Center Survey déclaraient rapatrier leurs charges de travail depuis un Cloud public. Un pourcentage qui a gagné 2 points en 2021. La première raison invoquée est le coût. D’après Flexera, 24% des répondants déclarent avoir dépensé plus que le budget défini ; tandis que 30% estiment que leurs dépenses en Cloud auraient pu être mieux utilisées. Pour étayer cet argument, 61% des entreprises prévoient d’optimiser les dépenses allouées au Cloud. Une décision qui apparaît en tête des résolutions pour la 5e année consécutive.

Parmi les entreprises interrogées par Portworx, 84% d’entre elles utilisent déjà Kubernetes et la majorité d’entre elles compte plus de 500 salariés.

En 2021, ses usagers étaient 90% à utiliser ses services managés, contre 70% par rapport à l’année passée. Pour 73% des utilisateurs de Kubernetes interrogés, le principal avantage de la plateforme est la rapidité de déploiement des nouvelles applications.

Tendance DevOps n°5 : L’adoption du Cloud Native et du Serverless atteint un plateau

Au Q1 2020, le Cloud Native comptait 6,5 millions d’utilisateurs, contre 6,8 millions d’utilisateurs au Q1 2021. Une progression relativement faible qui est confirmée par une moindre adoption dans la plupart des zones géographiques (Europe de l’Ouest et Israël, Europe de l’Est et Russie, Moyen-Orient et Afrique, etc.) : celle-ci est passée de 50% au Q1 2020 à 47% au Q1 2021 en moyenne.

L’adoption de l’architecture Serverless suit la même tendance : même si l’on constate un plus grand nombre d’usagers au Q3 2020, la hausse la plus spectaculaire reste au Q3 2019. Si AWS reste la plateforme Serverless la plus utilisée par les développeurs back-end, Google Cloud Run affiche la croissance la plus forte, en gagnant +9 points en 1 an.

Tendance DevOps n°6 : Les entreprises perfectionnent leur organisation DevOps

Nombre d’études montrent que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à adopter un niveau de DevOps très élevé. Pour répondre à leurs exigences, les DevOps ont également élevé leur niveau de compétences : le taux de DevOps déclarant faire partie de l’élite est passé de 20% en 2019 à 26% en 2021.

L’étude Puppet State of DevOps met en lumière un fait intéressant : elle relève que le nombre de personnes jugeant travailler avec une équipe DevOps a diminué mais en parallèle, l’adoption d’une organisation DevOps a augmenté. Pour expliquer ce paradoxe, l’étude met en avant une meilleure compréhension du DevOps, à mesure que le terme est de moins en moins galvaudé. De plus, certaines entreprises déclarent privilégier la SRE ou le DevSecOps.