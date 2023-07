Lutter contre l’épuisement des équipes DevOps grâce à l’observabilité

Grâce à l’observabilité, toutes les données sont recoupées et analysées au même endroit, fournissant ainsi une vue unifiée et une plus grande transparence.

Soucieuses d’améliorer la disponibilité des systèmes d’information et l’expérience utilisateur, les entreprises ont accumulé les outils de surveillance. Aujourd’hui, la surveillance des systèmes, extrêmement stressante, monopolise le quotidien des équipes DevOps.

En s’appuyant sur une plateforme d’observabilité offrant une vue unifiée de l’ensemble des données de télémétrie, quelle que soit leur source, les entreprises permettent à leurs équipes de gagner du temps. Celles-ci peuvent ainsi s’investir dans l’innovation, contribuant à la réussite et à la pérennité de l’organisation.

Renforcer l’infrastructure numérique pour préserver le bien-être des acteurs clés

La pandémie a accru la dépendance des usagers au numérique. Aujourd’hui, plus que jamais, le succès de toute organisation moderne repose sur la fourniture d’expériences en ligne exceptionnelles aux clients et aux partenaires. Celles-ci sont possibles grâce à l’infrastructure, aux réseaux, aux applications, aux micro-services et aux logiciels sous-jacents.

Or, certains employés, plus que d’autres, sont confrontés à la fatigue et au stress. C’est le cas en particulier des ingénieurs et des opérateurs de maintenance, parfois chargés de maintenir la disponibilité 24h/24 et 7j/7 de grandes infrastructures complexes, telles que des usines, des réseaux électriques, des infrastructures de transport ou de grandes architectures numériques.

Ces responsabilités font peser sur ces derniers une pression énorme du fait des impacts désastreux impliqués par une panne potentielle.

Optimiser l’écosystème technologique pour développer approche claire de l’observabilité des systèmes informatiques

L’Observability Forecast a révélé que 72% des personnes interrogées doivent alterner entre au moins deux outils et que 13% utilisent jusqu’à dix outils différents ou plus pour surveiller la santé de leurs systèmes.

La même étude révèle que 60% des personnes interrogées dans le monde surveillent encore les données de télémétrie au niveau de l’application uniquement, laissant des quantités massives de données non contrôlées dans leur architecture logicielle.

Les stratégies de surveillance actuelles, totalement inadaptées, privent les gestionnaires d’information, ralentissant la communication et générant de nombreux temps d’arrêt.

En conséquence, ces derniers passent beaucoup de trop de temps à tenter de résoudre les problèmes.

Au sein des DSI, cette situation conduit à l’épuisement psychique de nombreuses équipes DevOps, ingénieurs et développeurs, sans cesse sur la brèche.

Surveillance unifiée : décloisonner pour favoriser la collaboration des équipes DevOps

Les nombreux outils utilisés étant cloisonnés, les équipes DevOps ne bénéficient pas d’une vue globale sur l’ensemble de l’infrastructure. Elles passent donc un temps considérable à identifier l’origine des dysfonctionnements et à gérer les fausses alertes. In fine, elles sont dans l’incapacité de fournir une réponse rapide et efficace.

Autant de problèmes qui finissent par générer une expérience client médiocre. En modernisant leurs stratégies de surveillance, les entreprises améliorent l’expérience collaborateur de leurs ingénieurs et ingénieurs DevOps, leur évitant ainsi l’épuisement professionnel.

Plus largement, elles fidélisent ces ressources rares et coûteuses, en leur permettant d’enrichir leurs missions et de consacrer plus de temps à l’innovation, gage de pérennité et de réussite de l’organisation.

Plateforme d’observabilité intelligente : clé de voûte de systèmes performants et fiables

Pour soutenir les équipes DevOps et s’assurer d’un monitoring fiable des systèmes d’information, l’approche la plus efficace est l’utilisation d’une plateforme d’observabilité intelligente, appliquée aux logiciels.

Grâce à l’observabilité, toutes les données sont recoupées et analysées au même endroit, fournissant ainsi une vue unifiée et une plus grande transparence. Il en résulte une plus grande proactivité des équipes pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne se transforment en incident. L’expérience client, mais aussi l’expérience collaborateur, sont considérablement améliorées.

Cette plateforme agit comme un agent de surveillance automatisé. Elle surveille en permanence tous les systèmes, sans risque de fatigue, de manque de concentration ou de stress.

Si l’observabilité et l’intelligence artificielle ne remplacent pas l’expertise et les connaissances des ingénieurs, elle leur apporte la certitude que les incidents ne seront pas négligés en raison d’une erreur humaine.

Développer l’automatisation et l’IA pour une surveillance efficace et au service du bien-être

l’IA joue également un rôle clé : en utilisant les immenses quantités de données télémétriques accessibles, les systèmes AIOps sont en mesure de détecter et de signaler automatiquement des anomalies qui seraient auparavant passées inaperçues.

Lorsqu’une anomalie est détectée par la plateforme d’observabilité, l’IA effectue une première évaluation de la situation ainsi qu’une analyse des causes profondes (ou RCA pour « Root Cause Analysis ») avant de recommander l’action appropriée.

Les ingénieurs peuvent ainsi travailler plus rapidement en réduisant le stress dans des situations de crise, en sachant que leurs actions s’appuient sur une technologie basée sur l’IA. Cette aide décisive permet aux collaborateurs de se concentrer sur les incidents qui nécessitent une attention réelle, sans avoir à s’inquiéter de manquer un éventuel incident critique.

Quel que soit le secteur d’activité, l’adoption de l’observabilité et de l’IA permet aux entreprises de valoriser plus efficacement l’expérience et les compétences de leurs employés en réduisant les processus manuels sujets à l’erreur humaine. Ces derniers peuvent ainsi s’investir dans des tâches stratégiques et à plus forte valeur ajoutée.

Sur le long terme, l’observabilité est un levier décisif pour réduire la fatigue et le stress des collaborateurs, tout en optimisant leur engagement.