Ordinateur portable : les 5 éléments clés pour choisir

Les ordinateurs portables sont devenus l’outil de travail numéro 1. Ultra-légers, disposant d’une excellente autonomie, il en existe dans de nombreux formats, avec différents types d’écrans et de nombreuses options de connectivité.

L’essor du Smart Working( (travail agile permettant aux travailleurs de bénéficier d’une plus grande autonomie et responsabilisation) a impacté les décisions d’achat concernant les ordinateurs portables dans les petites et moyennes entreprises.

Les utilisateurs exigent désormais une configuration et une utilisation faciles, tandis que les entreprises ont besoin d’une gestion efficace des PC à distance. Alors, quelles sont les fonctionnalités à prendre en compte lors du choix d’un ordinateur portable ?

1- La qualité de l’écran

Pour de nombreux employés, la taille doit être suffisamment grande pour remplacer confortablement l’écran de bureau. Mais, en même temps, elle doit être suffisamment compacte pour permettre des déplacements fréquents. Les ordinateurs portables bénéficiant d’écrans de 13,3″ à 14,1″ sont un bon compromis.

Outre la taille, la résolution est également importante, ainsi que la visibilité de toutes les informations. Un autre élément clé est la flexibilité, donc opter pour un écran lumineux et non réfléchissant permettra de travailler depuis n’importe quel endroit, même à l’extérieur.

2- Les performances et la vitesse

Auparavant, il fallait choisir entre la puissance de traitement et l’autonomie de la batterie. De nos jours, ce n’est plus le cas. En travaillant à distance, la puissance de traitement doit prendre en charge non seulement l’exécution des tâches quotidiennes, mais également les opérations en arrière-plan telles que la connexion au stockage cloud, au VPN d’entreprise et à d’autres modes d’accès à distance similaires.

Lorsque l’on pense aux performances, il faut également tenir compte de la structure de l’appareil : opter pour un ordinateur portable avec un châssis en magnésium offrira certainement une plus grande durabilité et flexibilité lors des déplacements. De plus, garder un PC sûr et fonctionnel est essentiel, d’où l’intérêt de la «Garantie de fiabilité», qui en cas de panne dans la première année après l’achat offre la réparation et le remboursement du PC portable.

3- Le clavier

Souvent, un ordinateur portable professionnel est uniquement destiné à la saisie de données. Un clavier intégré et un dispositif de pointage de bonne qualité sont donc essentiels, surtout si le travail s’effectue dans des espaces confinés. Les touches doivent être bien espacées et avoir une bonne réactivité.

De plus, choisir un clavier résistant aux éclaboussures aidera à faire face à certains problèmes éventuels. Une autre caractéristique importante est le rétroéclairage, qui est utile à la fois en voyage et lorsque l’on travaille à la maison dans des environnements où d’autres activités ont lieu.

4- La connectivité

Travailler de chez soi signifie souvent changer d’emplacement. De la table de la cuisine à la chambre en passant par le canapé, il peut être particulièrement utile de mettre le PC en pause et de le réactiver quelques instants plus tard grâce à une mise en marche/arrêt instantanée ou à une mise en veille prolongée, fonctionnalités qui peuvent permettre d’interrompre et de reprendre le travail rapidement.

L’authentification biométrique, par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, pour un accès rapide et sécurisé, constitue également une option à considérer. De plus, si l’on travaille sur un bureau, une station d’accueil avec une connectivité Thunderbolt 3 ou USB Type-C permettra de connecter et de déconnecter les périphériques en toute simplicité.

5- Les capacités multimédia

Les capacités multimédias sont souvent négligées lors du choix d’un ordinateur portable professionnel. Cependant, la pandémie actuelle a mis en évidence à quel point il est essentiel que les haut-parleurs, les microphones et les webcams soient de bonne qualité afin de mieux interagir avec les collègues et les clients.

La popularité croissante du Smart Working a encore accentué l’importance d’évaluer soigneusement les caractéristiques d’un ordinateur portable pour permettre aux employés de travailler au mieux. Il est important de pouvoir choisir parmi une large gamme d’appareils adaptés à différentes tâches professionnelles, allant des 2-en-1 ultra-mobiles pour les travailleurs mobiles, aux postes de travail puissants pour les employés de bureau.

De plus, il est possible d’attribuer un modèle différent à chacun sans compliquer les tâches de gestion. Avec des images logicielles, des options d’alimentation et des solutions d’accueil communes à la plupart des modèles, la gestion efficace de tous les actifs informatiques est facilitée.