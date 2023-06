Soldes d’été 2023 : les DSI en mode maintenance plutôt que farniente

Pour s’y préparer d’un point de vue informatique, les distributeurs doivent mettre en place, parfois jusqu’à un an en avance, une multitude d’actions. L’objectif est de supporter sur leur site marchand, un pic impressionnant de connexions et de commandes sur un laps de temps très court.

Dans ce contexte, voici 5 conseils pour appréhender parfaitement les soldes d’été chaque année.

1. Dès les soldes précédents, on ne sort pas la chaise longue

En analysant ce qui s’est passé sur l’édition précédente, notamment en termes de temps de réponse pour les consommateurs, les équipes IT peuvent déterminer le pourcentage d’ajout de puissance informatique nécessaire, pour une édition 2023 encore meilleure, ainsi que le dispositif humain pour accompagner la campagne.

C’est donc dès le début de l’année que les opérations commencent pour préparer l’infrastructure requise aux soldes d’été suivants.



Ces opérations de préparation se terminent quelques semaines avant le démarrage de la nouvelle saison de solde par les tests de reprise d’activité. Ceux-ci permettent de s’assurer de la récupération rapide des services en cas de sinistre tel qu’un incendie ou une panne matérielle.

2. Plongeon sur la flexibilité IT et le cloud hybride

Les grands événements comme les soldes d’été sont susceptibles de mettre à genoux les systèmes IT des sites marchands qui enregistrent lors de cette période un nombre extrêmement important de connexions, en très peu de temps.

Les entreprises font face à un besoin énorme de flexibilité et scalabilité des applications front-office. L’infrastructure doit absorber une charge supplémentaire pouvant aller jusqu’à +30 % de puissance pendant quelques jours.



La coexistence de modèles d’infrastructure différents (on premise, cloud public, cloud privé), les interactions entre les applications de front-office et back-office, et les flux entre ces applications, nécessitent une gestion hybride de ces systèmes et une grande disponibilité du réseau.

3. La cybersécurité au poste de nageur sauveteur

Si lors des soldes d’été les consommateurs sont au rendez-vous, c’est également le cas des cybercriminels. Ceux-ci lancent, par exemple, des campagnes d’hameçonnage avec de faux jeux concours ciblant les consommateurs.

Dans l’industrie de la Distribution, les acteurs malveillants utilisent les rançongiciels ou encore les attaques DDoS pour faire tomber les systèmes, et de fait, le chiffre d’affaires des commerçants.

Il est nécessaire d’anticiper pour bien se protéger de ce risque de plus en plus croissant.

4. Organiser ses équipes en mode natation synchronisée

Pendant les soldes, les équipes IT ne restent pas les doigts de pieds en éventail. Ainsi, il est essentiel de former le personnel aux processus de gestion de crise et d’incidents. Cet événement fait partie des périodes où une astreinte IT est nécessaire pour l’entreprise.

En effet, des équipes doivent être disponibles 24 h/24 et 7j/7 pour s’assurer que les opérations se déroulent bien en temps réel et que toutes les alertes sont rapidement traitées pour éviter une indisponibilité, même mineure, de leur site marchand.

5. Lors de la haute saison, on gèle le terrain

À l’approche de ce temps fort commercial, les équipes définissent des périodes où tous les projets IT et tous les changements seront gelés. Les zones de risque sont identifiées au préalable et les changements nécessaires effectués en amont. Cela limite les risques d’incident.



L’évolution future des comportements des consommateurs en Europe va accentuer ces effets de pic. En effet, en 4 semaines, un pourcentage colossal du chiffre d’affaires des distributeurs se joue.

Les DSI doivent de plus en plus arbitrer entre flexibilité, scalabilité et coûts pour être en mesure de définir le bon équilibre permettant d’absorber ces pics d’activité avec le bon dispositif humain et technique. Ils seront jugés sur leur capacité à faire face à l’un des plus gros événements e-commerce de l’année, vitrine incontestable des sites marchands de leur entreprise.

Peu de marge est laissée au droit à l’erreur au regard des enjeux !