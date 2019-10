Un regard technique sur la blockchain Libra

L’objectif de cette étude est de dresser une analyse technique synthétique de la technologie sous-jacente à la cryptomonnaie LIBRA et plus précisément de lister les principaux risques relatifs au choix d’architecture et des technologies adoptées par le projet.

L’analyse des risques ci-dessous est conduit suivant les principaux critères d’évaluation d’une technologie Blockchain à savoir :

D’un point du vue technique, le projet Libra concentre les choix d’architecture les plus pertinent lui permettant de répondre aux principaux enjeux d’une cryptomonnaie d’un point de vue de la performance et de sécurité associé à des mécanismes de gouvernance solides favorisant une large adoption par l’ensemble des utilisateurs.

On peut cependant relever une conception qui à ce jour ne permet pas de garantir la confidentialité des transactions manipulants des données à caractère personnel ou sensible.

Enfin, la relative maturité de certaines technologies adoptée a de fort risques d’induire son lot de défaillances techniques aux conséquences plus ou moins graves lors de sa phase de déploiement.

L’objectif était de donner un point de vue technologique sur les aspects clés du projet, tels que la gestion et la confidentialité des données, et la gouvernance. Ce faisant, cela nous permettra d’avoir un premier aperçu de la solution blockchain du Libra, qui, à son tour, peut nous éclairer sur les questions actuellement mises en avant par les régulateurs.

Pour ce qui est de la résistance réglementaire, elle s’est avérée impressionnante et efficace. Mais rien de tout cela ne signifie que des stablecoins ou des projets similaires ne pourront jamais décoller. Tout porte à croire que les gouvernements devront les adopter – ou leur faire concurrence. La semaine dernière, Rob Kaplan, président de la Banque fédérale de réserve de Dallas, a déclaré que tôt ou tard, « quelqu’un va trouver comment faire fonctionner tout ça ».

Les choses restent chaotiques pour la première phase du Libra, mais il est indéniable qu’il a été un moteur, stimulant le débat international sur le sujet et suscitant l’intérêt des entreprises pour la monnaie numérique.

Retrouvez l’ensemble de l’étude ici

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.