Salesforce : derrière Einstein GPT, la timide appropriation du Web3

Salesforce rebaptise sa solution NFT Cloud et en étend un peu la disponibilité dans le cadre d’une offre Web3.

Ne dites plus NFT Cloud, mais NFT Management. Tel est le nouveau nom de cette offre que Salesforce avait officialisée en juin 2022… et au sujet de laquelle il n’avait plus communiqué publiquement depuis.

La voilà en phase de « disponibilité générale limitée ». Elle s’insère dans la gamme Web3 de l’éditeur américain, aux côtés d’une autre brique : Web3 Connect.

Cette dernière crée une passerelle entre le CRM et les données du Web3. Sa tarification : 2,50 $ HT par lot de 5 appels API. Elle est requise pour pouvoir utiliser NFT Management, facturé quant à lui 10 $ HT par NFT créé.

NFT Management exploite, entre autres technologies, IPFS pour stocker les métadonnées. Il prend en charge les blockchains Ethereum et Polygon.

L’annonce de NFT Cloud avait suscité des remous en interne. Certains salariés avaient notamment exprimé des préoccupations d’ordre environnemental. La réponse de Salesforce avait tenu essentiellement en trois points. Le service ne prendrait en charge que des blockchains de type proof-of-stake (consensus à preuve de possession, ne nécessitant pas de minage), afficherait automatiquement les émissions de CO 2 er permettrait d’acheter des crédits carbone.

À consulter pour davantage de contexte :

App Store : un frein au développement des NFT et des métavers ?

B3i : le « consortium blockchain » des assureurs dit stop

ABF : la promesse d’une blockchain nationale émerge

Einstein GPT : Salesforce sur les traces de Microsoft

Photo d’illustration : tour Salesforce à Dublin