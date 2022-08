B3i : le « consortium blockchain » des assureurs dit stop

Hyperledger ou Corda ? Depuis sa genèse en 2016, B3i aura utilisé l’une et l’autre de ces blockchains pour développer des solutions à destination du secteur de l’assurance. L’avenir du consortium est aujourd’hui compromis. Son véhicule juridique, une société de droit suisse, a cessé ses activités. Elle est en procédure de faillite.

Aux origines de B3i, il y avait 13 assureurs et réassureurs. Nommément, Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, Hannover Re, Liberty Mutual, Munich Re, SCOR, Swiss Re, Tokio Marine, XL Catlin et Zurich Insurance Group. Le compteur est monté jusqu’à 38 à l’automne 2017, lors de la phase prototype.

Le Groupe rejoint @B3i_tech pr expérimenter la Blockchain afin d’optimiser ses processus et être tjrs plus innovant https://t.co/qE2V0lnKe6 pic.twitter.com/o8zOfTBKNa

@B3i_tech positions itseld as #blockchain standard for #insurance industry #insurtech #DLT #Hyperledger

Mi-2018, B3i annonçait sa transition d'Hyperledger à Corda.

@B3i_tech on why they selected #Corda as their blockchain platform of choice. pic.twitter.com/jMuIFm0Kn3

— R3 (@inside_r3) July 24, 2018