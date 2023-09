Une connectivité de haut niveau pour les services publics

L’accès aux technologies modernes de l’information et de la communication restera un thème majeur cette année : à l’approche des Jeux Olympique 2024 la France se concentre sur le développement de la 5G.

Une révolution pour les réseaux de télécommunications français avec une ambition de créer 20 000 nouveaux emplois à horizon 2025, accompagner la croissance du marché 5G en France en visant un marché de 15 milliards d’euros à horizon 2025, garantir aux PME française une réalisation de plus de la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export à horizon 2025 et enfin renforcer l’excellence scientifique et la visibilité internationale.

Alors que l’accès à Internet est considéré comme un outil utilitaire pour stimuler la croissance économique, il est temps de permettre la connectivité pour tous. La 5G facilitera en effet la fourniture d’un plus large éventail de services et d’applications publics afin d’améliorer la vie quotidienne des citoyens et des entreprises.

En outre, la 5G devrait améliorer l’expérience des utilisateurs de la large bande mobile et permettre des services FWA (réseaux d’accès fixe sans fil)compétitifs. Cependant, la 5G devra s’étendre à davantage de cas d’utilisation et d’applications. L’industrie mettra en œuvre de manière sélective des capacités 5G autonomes (SA) pour libérer tous les avantages de la technologie 5G, y compris la prise en charge de la faible latence, la haute fiabilité et les capacités de service étendues de l’Internet des objets (IoT).

Ces développements permettront un meilleur accès aux services publics en ligne, qu’il s’agisse d’accéder aux services de santé numériques, d’élargir l’accès à l’éducation ou de promouvoir le Wi-Fi public pour permettre aux citoyens de rester connectés en déplacement.

Renforcer les applications grâce à la convergence des réseaux

La connectivité est essentielle pour favoriser l’innovation et offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs. Aujourd’hui, les villes intelligentes sont connectées par des technologies telles que les Small Cells, le Wi-Fi public et la fibre optique jusqu’au domicile.

Pour créer ces connexions, il faut disposer de tous les outils disponibles : réseaux câblés et sans fil, spectre avec ou sans licence, et logiciels pour les gérer. Et il est essentiel de reconnaître que ces technologies ont des cas d’utilisation et des fonctions différentes.

Construire une ville dotée d’une connectivité omniprésente et connecter les gens avec l’Internet des Objèts (IdO) permettra aux citoyens d’accéder à une plus large gamme de services innovants et efficaces sur une infrastructure commune.

Les applications IdO s’appuient sur les technologies sans fil et sur la dorsale en fibre optique qui les sous-tend pour transporter d’importants volumes de données provenant d’une myriade de capteurs, de caméras, de smartphones et d’autres appareils. Sans la fibre, de nombreuses tâches quotidiennes – opérations bancaires, télétravail, apprentissage à distance et applications de soins de santé – ne seraient pas possibles.

Alors que de nouvelles technologies continuent d’émerger et que le monde devient de plus en plus connecté, le Wi-Fi est sur le point de jouer un rôle encore plus crucial. En plus de travailler aux côtés de la 5G pour réduire la fracture numérique, le Wi-Fi public contribuera également à mettre en place des services urbains basés sur l’IdO.

Le Wi-Fi est bien adapté à la plupart des besoins de connectivité, car c’est un moyen économique et efficace de connecter les utilisateurs, les appareils IoT et d’autres infrastructures ; tandis que les réseaux cellulaires offrent une mobilité supérieure sur de grandes distances et des vitesses élevées, une authentification et une sécurité automatiques de la carte SIM, et une latence plus faible, en particulier avec la 5G.

Avec l’adoption croissante d’appareils compatibles, où les questions d’efficacité et de sécurité deviennent de plus en plus importantes pour les entreprises, le potentiel d’un réseau sans fil privé convergent est énorme. Par exemple, les hôpitaux et les cliniques sont truffés d’appareils connectés, de capteurs de télémétrie et d’inventaire des équipements.

Si les applications de télémédecine telles que Doctolib sont adaptées à la connectivité Wi-Fi, d’autres – y compris les chirurgies robotiques à distance – exigent la faible latence des réseaux 5G. Pour fournir des services médicaux, les soins de santé modernes ont besoin des deux réseaux, mais sans les frais généraux supplémentaires liés à leur gestion indépendante.

Alors que les capacités des technologies cellulaires et Wi-Fi approchent de la parité en 2023 et au-delà, une convergence des réseaux se profile à l’horizon. Cette convergence met en évidence non seulement la connectivité sans fil, mais aussi la connectivité filaire, ce qui créera une plateforme unifiée qui passera de manière transparente d’une technologie à l’autre en fonction des besoins et permettra d’offrir davantage de services publics numériques.

La connectivité avancée peut encore accélérer l’évolution numérique et la base qui propulsera le déploiement de technologies dépendantes des données et des réseaux, comme les services edge-cloud, l’IoT industriel et les applications d’IA. Ensemble, toute cette connectivité permettra les types d’applications et de services qui façonneront l’avenir des services publics numériques.

L’avenir de la connectivité

L’avenir de la connectivité s’annonce radieux avec l’adoption de la 5G qui peut transformer les opérations gouvernementales et fournir un service sans précédent aux citoyens.

L’année dernière, des investissements importants ont été effectués de la part de l’industrie dans des applications telles que le Web3, l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning, ce qui a poussé les fournisseurs de centres de données à se concentrer sur les capacités de périphérie afin de fournir un accès à faible latence aux données, partout et à tout moment, ce qui constitue un changement essentiel pour la 5G.

Les pouvoirs publics travaillent avec les opérateurs de réseau pour assurer leurs promesses des 4 axes d’amélioration tel que le soutien au développement des usages 5G au profit des territoires et de l’industrie, le développement de solutions françaises sur les réseaux télécoms, la consolidation des forces de recherche et développement sur les futures technologies de réseaux le renforcement de l’offre de formation.

Ainsi la technologie sera utilisée pour les soins de santé, l’éducation ou la formation des responsables gouvernementaux. La 5G sera une autoroute de l’information, connectant tout, partout, tout le temps.