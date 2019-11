AWS ancre Alexa et Docker dans son offre IoT

À quoi s’attendre en matière d’IoT dans le cadre de la conférence re:Invent 2019 ?

À une semaine de l’ouverture, AWS a donné quelques pistes. Notamment en annonçant monter une passerelle entre le cœur de son offre (IoT Core) et l’outil Alexa Voice Service.

Ce dernier permettait jusqu’alors d’intégrer les capacités de l’assistant vocal dans des appareils dotés d’au moins 50 Mo de RAM, d’une puce de classe Cortex-A et d’un RTOS Linux ou Android.

En le connectant à IoT Core, AWS entend déporter certaines tâches (décodage audio, gestion du tampon…) vers une « machine virtuelle Alexa » dans le cloud. Et ainsi ouvrir son assistant à des produits dotés de moins de 1 Mo de RAM et de puces de classe Cortex M. En tête de liste, les interrupteurs et les thermostats.

Il y a aussi du nouveau pour l’offre Greengrass, destinée à apporter les capacités du cloud AWS en périphérie :

AWS ajoute également à son catalogue :

Sur le volet machine learning, on notera l’ajout des étiquettes personnalisées au service de vision par ordinateur Rekognition.

Le principe : attribuer des tags aux images sur lesquelles s’entraînent les algorithmes, afin de détecter des objets spécifiques.

Google et Microsoft proposent la même chose sur leurs clouds respectifs.

