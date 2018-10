BaaS : Google Firebase fait le plein de nouveautés

Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Firebase, sa plateforme BaaS (Backend-as-a-Service) destinée à aider les développeurs à créer des applications pour Android, iOS et le Web.

Sommet Firebase de Google à Prague : Google fait le plein d’annonces pour son infrastructure de développement d’applications Web et mobiles.

Entrée dans l’escarcelle de la filiale d’Alphabet en 2014, Firebase gagne en effet de nouvelles fonctionnalités permettant de créer des applications pouvant s’exécuter sur sa plate-forme Google Cloud.

Support technique premium

Firebase gagne un nouveau kit d’apprentissage automatique en version bêta appelé Face Contours (dans le kit Google ML annoncée cette année durant la conférence Google I / O). Grâce à ce dernier, les capacités de l’interface de programmation de l’application Détection de visage sont considérablement améliorées, permettant aux utilisateurs de détecter plus de 100 «points de repère» sur un visage humain.

On notera en particulier l’annonce d’un support client qu’on pourra qualifier de premium.

Firebase offre actuellement une assistance gratuite à ses clients, qui n’est pas concernée par l’annonce d’aujourd’hui.

Mais, les clients bénéficiant d’un forfait de support technique Google Cloud auront bientôt accès à une nouvelle assistance premium via le centre de support Google Cloud. Une assistance téléphonique est prévue ultérieurement.

API de gestion et nouveautés pour Firebase Predictions

Est également annoncée l’API de gestion Firebase, qui se présente comme une API REST permettant aux développeurs de créer et de gérer des projets et des applications par programmation. Cette API permet ainsi de créer, supprimer et gérer des projets Firebase par programme.

De plus, Google annonce que les clients peuvent déployer sur Firebase Hosting directement à partir de StackBlitz et de Glitch, deux IDE Web.

Google met également en disponibilité générale (auparavant en bêta) le laboratoire de test Firebase pour iOS, en ajoutant la prise en charge pour iOS 12.

Firebase Predictions, un outil de prédiction du comportement des utilisateurs basé sur l’apprentissage automatique (machine learning), acquiert également de nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration BigQuery, des tutoriels et des informations plus détaillées sur chaque modèle.

La plateforme BaaS (Backend-as-a-Service) compte désormais plus de 1,5 million d’applications actives par mois.

(Andrew Lee, cofondateur et CEO de Firebase)