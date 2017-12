Backup : Acronis ajoute le Disaster Recovery à son Data Cloud

Spécialiste de la sauvegarde et protection des données pour les particuliers et les entreprises depuis une quinzaine d’années, sur site et dans le Cloud (depuis 10 ans), Acronis a pris le pli de développer une offre Cloud à destination de ses partenaires (intégrateurs, distributeurs) il y a 4 ans. « Cela leur permet de créer leur propre offre de service Cloud autour du backup », indique Laurent Rousseau, senior sales ingénieur avant vente EMEA (hors Allemagne, Suisse et Pologne) d’Acronis.

Une activité qui représente aujourd’hui plus de 25% du chiffre d’affaires de l’éditeur. Un succès qui repose sur les choix technologiques pris par Acronis.

Les partenaires disposent ainsi d’une interface multi-tenant qui leur permet de mutualiser les ressources informatiques et humaines pour baisser le prix de revient. « L’énorme intérêt est que les produits ont été uniformisés en matière d’interfaçage et de fonctionnalités ce qui permet à nos partenaires d’accompagner leurs clients avec les deux modes. » Autrement dit, adresser les deux offres Cloud ou sur site avec les mêmes compétences et équipes techniques et optimiser ainsi les investissements.

Le Cloud pour les indécis

Résultats, « depuis 12 à 14 mois, quasiment tous nos partenaires ont franchi le cap d’offrir des solutions Cloud ou vont le faire », assure le responsable. Acronis Data Cloud, la nouvelle solution annoncée fin septembre à leur intention, va peut-être décider les derniers indécis.

« L’objectif est de leur donner les moyens de créer leur propres offres de solutions de protection de données en ligne avec la possibilité de personnaliser le produit à leurs couleurs, avec leur propre politique commerciale, consommation en volumétrie ou facturation forfaitisée. Et surtout, de profiter d’une interface unique qui permet de proposer des services d’infogérance sans avoir à gérer les problématiques de connectivité », explique Laurent Rousseau.

Aujourd’hui, au service de backup, (serveurs, workstations, environnements virtuels, workflow Office 365, téléphones mobiles, instance Azure ou AWS…), Acronis Data Cloud ajoute le Disaster Recovery Cloud. La solution permet de faire redémarrer les machines critiques dans les datacenter d’Acronis.

Le prêt-à-porter de la reprise d’activité

« Une offre prêt-à-porter qui permet à un client de mettre en place une reprise d’activité après sinistre de manière très simple à un prix directement accessible et qui a pour but de faciliter l’upselling pour nos partenaires ou, pour ceux qui sont en prospection, de se distinguer de la concurrence », considère le porte-parole de la société. Une offre plutôt ciblée PME. Les grands comptes seront adressés à travers une prochaine version de Data Cloud.

Les données du Disaster Recovery Cloud sont pour l’heure sauvegardées dans les infrastructures d’Acronis. « On a 16 datacenters dans le monde dont un en France, à Strasbourg, souligne le responsable. On prévoit d’en ouvrir d’autres. » Dans un second temps, les données pourront aussi être stockées dans les datacenters des partenaires.

Acronis Data Cloud s’enrichit également de Backup 12.5 Cloud, qui embarque notamment une technologie de blockchain (Acronis Notary) de certification des données, ainsi que de File Cloud, pour la synchronisation et le partage de fichiers.

La nouvelle solution est en cours de déploiement sur les différents datacenters d’Acronis. Celui de Strasbourg devrait être mis à jour à la fin du mois ou en tout début d’année prochaine, promet Laurent Rousseau.

