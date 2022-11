BlueXP : pas qu’un changement de marque, assure NetApp

Ne dites plus Cloud Manager, mais BlueXP ? Les notes de version du produit signalent ce changement de marque, effectif au 1er novembre 2022. Elles ne disent rien, en revanche, sur d’éventuelles évolutions fonctionnelles. Alors même que NetApp dit être « reparti d’une feuille blanche ».

La documentation apporte un peu plus de précisions. Il y est notamment question :

– D’une interface refondue avec, notamment, des services de données organisés par catégories dans le menu de navigation

– De la possibilité de gérer davantage de systèmes on-prem, « tels que les E-Series et StorageGRID »

– De l’intégration de services qui n’avaient jusqu’alors que leur propre UI, « comme Digital Advisor » (anciennement Active IQ) »

C’est sur ce dernier point que s’axe le discours de NetApp. Si en termes de branding, BlueXP se présente bien comme le successeur de Cloud Manager en tant que plan de contrôle SaaS unifié, il pousse plus loin cette unification. Par exemple en l’étendant à la brique Cloud Sync et à la protection contre les ransomwares. Ainsi qu’à des solutions NetApp vendues via AWS, Microsoft et Google. Dans les grandes lignes, seul le portefeuille Spot (CloudOps) reste à part.

« On n’oblige en rien, pour l’instant, l’utilisation de Blue », nous confie-t-on chez NetApp. Qui nous a transmis la cartographie suivante :

