C : langage de programmation de l’année 2019, selon Tiobe

C devance Python et obtient le titre du langage de programmation dont la popularité a le plus fortement augmenté en 2019, selon l’index Tiobe.

C est le langage de programmation de l’année 2019, selon Tiobe. Le spécialiste de l’analyse de code salue le dynamisme renouvelé du langage de programmation impérative créé en 1972.

Il obtient le titre du langage de programmation dont la popularité a le plus fortement augmenté l’an dernier, relève Tiobe. L’éditeur observe que C fait partie des langages les plus utilisés par les développeurs de l’Internet des objets (IoT), surtout lorsqu’il est question de capteurs et objets dits contraints, a déjà indiqué la Fondation Eclipse. De son côté, Tiobe souligne : C est « facile à apprendre et il existe un compilateur C pour chaque processeur. »

Résultat en un an, selon le Tiobe Index, indicateur de popularité des langages informatiques sur la Toile, la popularité de C a progressé de 2,44%. C’est plus que C# (+2,1%), Python (+1,4%) – couronné en 2018 – et Swift, le langage d’Apple pour macOS et iOS (+0,6%).

Java stagne, mais il reste le plus populaire des langages du classement.

Swift se défend

En revanche, la popularité baisse fortement pour Kotlin (passé du 31e au 35e rang l’an dernier) et Julia (qui n’est plus 37e, mais 47e sur 50).

D’autres rejoignent ou flirtent avec le top 10, c’est le cas pour Swift (passé du 15e rang en janvier 2019 au 9e rang en janvier 2020) et Ruby (passé de la 18e à la 11e place).

(crédit photo de une : via pexels.com)