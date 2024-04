Caroline Delarue, nouvelle directrice des systèmes d’information de DHL Express France

Au sein de DHL Express France depuis 25 ans, Caroline Delarue est nommée directrice des systèmes d’information (DSI).

Avant d’accéder à ce poste , elle a exercée diverses fonctions de management dans le domaine des ventes et du marketing. Depuis 2019, elle est rattachée au Vice-Président des Ventes France en tant que Directrice Business Performance, Business Intelligence & Optimisation Commerciale.

« Sa connaissance approfondie de l’entreprise, où elle exerce ses compétences depuis 25 ans, et son expertise dans le pilotage de projets transverses lui permettront de définir et d’établir la stratégie digitale de DHL Express en France et de mettre en place des infrastructures informatiques performantes, sécurisées, agiles, évolutives et innovantes. » indique le spécialiste du transport express international.

Elle prend la direction d’une DSI composée de 57 collaborateurs et intègre le comité de direction France de l’entreprise.

« C’est avec fierté que je succède à Patrick Goeuriot au poste de CIO France DHL Express. L’univers IT est complexe et comporte de nombreux défis à relever. Avec mon équipe, je veillerai à l’alignement de la stratégie IT et à sa sécurité, à la bonne exécution des différents projets de transformation digitale et des projets de croissance de l’entreprise, le tout pour assurer une qualité de service optimale à nos clients. » commente Caroline Delarue.