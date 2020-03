Chatbots : Facebook Messenger, vitrine d’un échec ?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les bots vont se faire plus discrets sur Messenger.

L’onglet « Découverte », qui permettait de les mettre en avant sous forme de catalogue*, va disparaître de la messagerie instantanée.

Facebook l’avait annoncé en août dernier, au nom d’une simplification de l’expérience utilisateur.

La mise en place est en cours, a confirmé le réseau social après la diffusion de captures d’écran d’une nouvelle version de Messenger.

On n’y voit plus que deux onglets : « Discussions » et « Contacts ».

Sur ce dernier, ce n’est plus la liste des amis actifs qui s’affiche, mais les Stories… terrain désormais accessible aux annonceurs.

Facebook avait lancé l’onglet « Découverte » en 2017, un peu plus d’un an après avoir ouvert Messenger aux bots. Une solution supplémentaire de mise en avant aux côtés des modules à intégrer sur les sites web, des flashcodes à scanner, des URL de type m.me/yourbot et des annonces publicitaires.

En 2018, on avait entrevu une première prise de recul dans ce domaine. Facebook avait refréné ses ambitions autour de M. L’outil, développé en interne, devait faire office d’assistant « universel ». Mais son exploitation sous l’angle du service de conciergerie avait pris fin, au profit de simples recommandations d’actions liées au contenu des conversations.

Facebook n’abandonne pas pour autant les bots, mais les développe sur d’autres plates-formes. La récente acquisition de ServiceFriend en témoigne. Spécialisée dans les agents conversationnels pour le service client, la start-up a été repositionnée sur le projet Libra.

* En juin 2019, Google a intégré un catalogue similaire à Hangouts Chat. Les bots y sont classés en fonction du nombre d’installations dans le groupe de discussion auquel particiep chaque utilisateur.

Photo d’illustration © Ars ElectronicaviaVisual Hunt / CC BY-NC-ND