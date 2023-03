Les choses à savoir sur la refonte de Microsoft Teams

Les notifications toast violettes ? L’onglet Activité dans les conversations ? La possibilité de suivre la présence d’un utilisateur ? Tout cela disparaît avec le « nouveau Teams ».

Cette mise à jour, que Microsoft présente comme majeure, implique effectivement une refonte importante. En façade, donc, mais aussi sous le capot. Fini AngularJS et Electron, place à Fluent/React et WebView2. Le traitement de données est par ailleurs décorrélé du thread principal.

La migration vers Fluent v9 a des bénéfices notables en matière de performance, en particulier grâce à CSS-in-JS. Le passage à React a quant à lui permis de réduire la codebase. WebView2, lui, utilise moins de mémoire, mais aussi moins d’espace disque, les ressources étant partagées avec Edge.

Parmi les autres éléments qui ont évolué :

– Pipeline de rendu vidéo réarchitecturé

– Refonte de la fonctionnalité multicompte/multilocataire

– Prise en charge de la distribution au format MSIX (ce qui ouvre notamment à la gestion avec Intune)

– Sécurité renforcée, en particulier avec l’ajout des types de confiance (verrouillage d’entrées sur certaines valeurs)

– Passage du polling au push pour mettre à jour les stratégies, les événements de calendrier et les canaux épinglés

Teams dopé au motion design

Au niveau de l’interface, on remarquera que les en-têtes de composition de messages sont moins chargés. La couleur de canevas passe du gris au blanc, l’application s’aligne sur les paramètres système pour le mode sombre et Microsoft entend mieux utiliser le violet caractéristique de Teams pour attirer l’attention sur des éléments.

Le « nouveau Teams », c’est aussi l’alignement des canaux sur le modèle des discussions. À savoir que les nouveaux posts et commentaires apparaissent en haut de la fenêtre, et non plus en bas.

Le motion design gagne du terrain, avec l’objectif d’« améliorer la perception du temps ». En d’autres termes, rendre plus tolérables les délais de chargement grâce aux animations.

À souligner aussi la possibilité d’ajouter des thèmes et des photos différenciés pour chaque groupe. Et la capacité à garder un œil sur l’assistance pendant qu’on effectue une présentation.

Encore loin de la parité fonctionnelle

Tout cela concerne pour le moment une seule version de Teams : l’application de bureau pour Windows. Pour l’expérimenter, il faut être sur le canal bêta. L’expérimentation doit s’étendre mi-avril au canal de publication ciblée… puis au canal stable d’ici à la fin de l’année.

Pour lancer l’essai, il y a un bouton bascule à activer. Les admins peuvent en contrôler l’affichage via le paramètre UseNewTeamsClient, sous la stratégie TeamsUpdateManagement.

Il est possible de revenir à tout moment vers Teams « classique ». Et pour cause : la parité fonctionnelle n’est pas encore atteinte, loin de là. Le « nouveau Teams » ne permet par exemple pas encore :

– D’installer des applications tierces

– De créer des équipes et des canaux

– De rechercher dans des discussions et des canaux

– D’utiliser des fonctions avancées d’appels (files d’attente, recherche par numéro inversé…) et de réunions (salles pour petits groupes, vidéo 7 x 7…)

Illustration principale © Renan – Adobe Stock