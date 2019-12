Chrome 79 : Google ferme la porte au phishing et l’ouvre à la VR

Google ouvre un peu plus la porte à la réalité virtuelle dans Chrome.

L’API WebXR est activée par défaut dans la dernière version stable du navigateur, qui a fait son entrée ce 10 décembre sur Windows, Mac, Linux, iOS et Android.

En voie de standardisation par le W3C, elle doit permettre de faire l’interface avec les équipements de VR. La réalité augmentée suivra.

D’autres API évoluent avec Chrome 79. Par exemple Wake Lock, destinée à empêcher la mise de certaines ressources (écran, CPU…) en mode économie d’énergie. Google en renforce plus particulièrement la sécurité.

Sur le volet sécurité, plusieurs autres nouveautés sont à relever :

Chrome 79 embarque une cinquantaine de correctifs. Deux d’entre eux colmatent des failles critiques. L’une dans le Bluetooth (CVE-2019-13725), l’autre dans le gestionnaire de mots de passe (CVE-2019-13726).

Les développeurs noteront, entre autres :

