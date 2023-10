Chromebook Plus : Google décline l’approche Intel Evo

Vers des machines certifiées à la fois Intel Evo et Chromebook Plus ? C’est une possibilité.

La première de ces marques est exploitée depuis 2020. Peuvent en bénéficier les ordinateurs mobiles et de bureau – Chromebooks compris – qui satisfont à la fois à des spécifications matérielles et à des tests de performance.

Avec Chromebook Plus, on est sur le même principe, mais spécifiquement pour les Chromebooks. Et, pour le moment, uniquement sur la base de specs hardware. En l’occurrence, au minimum :

– Processeur Core i3 12e génération ou AMD Ryzen 3 série 7000

– 8 Go de mémoire vive

– 128 Go de disque

– Écran IPS Full HD

– Webcam 1080p

Une première série d’appareils Chromebook Plus sera lancée en Europe le 9 octobre. Elle comprendra deux modèles Acer, deux modèles ASUS, deux modèles HP et trois modèles Lenovo. Prix recommandés : de 449 à 599 € TTC.

De par leur configuration, ces machines accéderont à des fonctionnalités logicielles spécifiques. Parmi elles :

– Gomme magique, les effets HDR et le flou de portrait sur l’application Photos

– Amélioration de la netteté et de l’éclairage lors des appels vidéo, en plus du floutage de l’arrière-plan et de l’atténuation du bruit de fond

– Synchronisation locale automatique de Google Drive

– À venir, entre autres, des fonctionnalités d’IA générative pour l’aide à la rédaction et la création de fonds d’écran

Certains Chromebooks déjà commercialisés (5 Acer, 2 ASUS, 2 Dell, 1 Framework, 6 HP, 9 Lenovo) bénéficieront de ces fonctionnalités par l’intermédiaire d’une mise à jour. Diffusion prévue à partir du 17 octobre.

Chromebook Plus, dans la lignée d’Intel Evo

Project Athena fut la première incarnation de ce qui allait devenir Intel Evo. La présentation officielle de la spécification cible initiale eut lieu au Computex 2019. Elle comportait quinze tests et des exigences hardware sur six axes :

– « Instant Action » (retour de veille en 1 s, connexion biométrique par empreinte digitale ou faciale)

– « Performance and Responsiveness » (processeur i5 ou i7 de 8e ou 10e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de disque)

– « Intelligence » (support d’OpenVINO et de WinML, commande vocale à distance)

– « Battery Life » : port de charge USB-C, 16 h d’autonomie en lecture vidéo (fichier local, mode avion, 150 nits), 9 h en « conditions réelles » (250 nits, connecté à Internet), au moins 4 heures d’autonomie regagnée en une demi-heure de charge (ordinateur éteint)

– « Connectivity » : Wi-Fi 6, Thunderbolt 3

– « Form Factor » : écran 12-15,9 pouces Full HD tactile, clavier rétroéclairé

Les Chromebooks, « compatibles Evo » depuis 2020

La deuxième édition, annoncée en septembre 2020 parallèlement à la marque Intel Evo, comportait 25 tests. Les principaux changement sur le volet des exigences matérielles étaient les suivants :

– Élargissement à Chrome OS en plus de Windows

– Nécessité d’un processeur Core i5/i7 de 11e génération avec graphiques Iris XE

– Possibilité, pour la connexion « biométrique », d’utiliser un téléphone connecté en Bluetooth

– Thunderbolt 4 obligatoire, au même titre qu’une webcam 720p

– Moins de 15 mm d’épaisseur

Avec troisième édition, officialisée début 2022, on était passé sur les Core i5/i7/i9 de 12e génération. Ainsi que sur le Wi-Fi 6E et une webcam 1080p. La taille d’écran autorisée était élargie jusqu’à 16,9 pouces et le tactile devenait facultatif. Il devenait au contraire obligatoire d’avoir implémenté une technologie de réduction du bruit de fond.

Une spécification FOLED voyait le jour en parallèle. Elle reprenait l’essentiel du cahier des charges en étant moins restrictive sur le gabarit pour englober les PC pliables.

La quatrième édition, actuellement en vigueur, date de fin 2022. Trois grands changements à noter : CPU Core i5/i7/i9 de 13e génération, autonomie minimale de 9,5 h et épaisseur jusqu’à 20 mm acceptée pour les PC avec carte graphique dédiée.

Illustrations © Google