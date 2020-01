Chrome Enterprise : Google courtise les sysadmins en mode cloud

Où en est Chrome Enterprise un peu plus de deux ans après son lancement commercial ?

Google a récemment fait le point sur le développement de cette offre qui donne accès à des fonctionnalités de gestion du navigateur Chrome et du système d’exploitation Chrome OS en environnement professionnel.

Une douzaine d’appareils sont livrés avec une licence :

Pour les autres appareils, la licence s’acquiert au mois, à l’année (40 € HT par appareil dans ce cas) ou de façon permanente. L’achat en direct n’est pas possible en France.

Les licences « temporaires » peuvent être transférées entre des appareils d’un même domaine.

Les licences « permanentes » couvrent toute la durée de vie d’un appareil. On peut les transférer entre deux appareils d’un même modèle – ou équivalent fourni par le fabricant -, là aussi sur un même domaine.

Chrome Enterprise permet la gestion du navigateur par plusieurs intermédiaires :

Cette console permet d’appliquer une centaine de règles. Elle est la seule option pour gérer Chrome OS.

Google l’a refondue au cours de l’été avec, notamment :

Un peu plus tôt, Google avait actualisé son guide de bonnes pratiques réalisé avec le Center for Internet Security.

La v2 comprend cinq sections :

– Recommandations de configurations par défaut

– Fonctions à désactiver pour réduire la surface d’attaque

– Suggestions pour renforcer la vie privée des utilisateurs

– Conseils pour la gestion des accès à distance

– Contrôle de la synchronisation et des transferts de données

Photo d’illustration © Google

