Cisco Webex investit davantage l’intelligence artificielle

Ne pas se laisser distancer par la concurrence… Cisco a annoncé mettre à niveau et doper les capacités d’intelligence artificielle de sa solution de collaboration unifiée Webex Suite.

Optimiser le cadrage et la luminosité, fournir un message pertinent lorsque l’utilisateur se situe hors champ… Les mises à niveau de Webex incluent des améliorations du traitement du langage naturel, de l’analyse et de la reconnaissance vocale et visuelle basées sur l’IA. Le but est d’adapter l’expérience à l’évolution des échanges, des expressions faciales et des mouvements.

Les améliorations concernent plus particulièrement les systèmes et logiciels :

– RoomOS qui s’appuie sur l’automatisation pour optimiser l’expérience

– Webex Contact Center qui agrège les transcriptions d’appels et propose des tendances

– Webex Connect qui renforce l’interopérabilité avec Apple Messages for Business

L’ambition : améliorer l’expérience du travail à distance et en présentiel.

Cisco Webex investit l’IA générative

Cisco Webex revendique 10 millions d’utilisateurs, contre 6 millions l’an dernier.

Le groupe technologique américain veut obtenir davantage.

Tirer parti de l’IA, y compris du modèle de langage sur lequel s’appuie ChatGPT d’OpenAI, est « la prochaine évolution du travail hybride », a déclaré Jeetu Patel, vice-président exécutif et directeur général sécurité et collaboration chez Cisco.

L’équipementier et fournisseur de solutions réseau rejoint ainsi d’autres multionationales technologiques, de Microsoft à Google, ou encore le pure player de la visioconférence Zoom.

Tous investissent l’intelligence artificielle et l’intègrent dans leurs produits et services.

Cisco veut rester dans la course.

« Cisco dispose de plusieurs décennies d’expérience en intelligence artificielle grâce à sa compréhension avancée du langage naturel et de l’intelligence audio et vidéo dans Webex », a ajouté Jeetu Patel. D’autres innovations du portefeuille d’outils de collaboration sont désormais concernés. « En investissant davantage dans l’intelligence artificielle, nos clients peuvent obtenir de [meilleurs] résultats en matière de travail hybride et d’expérience utilisateurs, basés sur leurs ensembles de données, tout en protégeant leur confidentialité et leur vie privée », a-t-il insisté.