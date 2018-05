Stockage: le NAS Isilon de Dell EMC embarque sur Google Cloud Platform

Google Cloud Platform enrichit son offre NAS avec Isilon de Dell EMC. Elle se compose de six modèles de nœuds : l’un en flash (sous Xeon E5-2697A, avec jusqu’à 924 To par baie pour un débit de 15 Gb/s), trois hybrides (également en Xeon ; l’un en interface SAS) et deux destinés à l’archivage (sous Pentium D1508, jusqu’à 800 To).

En accès anticipé pour le moment, l’implémentation sur GCP propose des instances réservées sous OneFS – système d’exploitation de la gamme Isilon – dont la gestion est assurée par Dell EMC.

Dell EMC penche pour le Cloud hybride

De son côté, l’offre Isilon CloudPools exploite un dispositif de hiérarchisation automatisée pour déplacer des données peu utilisées vers plusieurs services de stockage objet (dont AWS et Azure).

Les deux entités collaborent depuis 2014 suite à l’abandon du programme de Cloud public de Dell, basé sur OpenStack. A l’instar de ses concurrents Cisco et HPE, il défend depuis une approche hybride, et déploie ses technologies sur les offres IaaS des fournisseurs de cloud public.

L’offre de Google Cloud Platform avait intégré, le mois dernier, le service de partage NFS de la start-up israélienne Elastifile.