Cloud Analytics : Google Cloud s’offre Looker et sa plateforme BI

Google Cloud débourse 2,6 milliards $ en cash pour s’offrir Looker et sa plate-forme d’analyse de données. La dernière valorisation de Looker était de 1,6 milliard $ suite à un tour de table de 103 millions de $.

« La combinaison de Google Cloud et de Looker permettra aux clients d’exploiter de nouvelles manières les données pour piloter leur transformation numérique », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud. «Nous restons attachés à notre stratégie multi-cloud et nous allons conserver et étendre les capacités de Looker pour analyser les données à travers les clouds.»

We are excited to announce that we’ve signed an agreement to join the @GoogleCloud family! Hear more from Looker CEO, @frankbien, on our blog:https://t.co/qCYrt4EfID pic.twitter.com/QBIWd5Ncvb — Looker (@LookerData) 6 juin 2019





L’offre de Looker sera intégrée dans Google Cloud, notamment sa composante d’analytique embarquée et ses applications verticales (analytique web, marketing et commerciale).

Google Cloud maintient son approche multi-cloud

Google Cloud affirme que la compatibilité multi-cloud sera maintenue. La plate-forme de Looker exploite un langage de modélisation basé sur SQL qui facilite la création de modèles de données réutilisables. Cela permet notamment la modification centralisée des indicateurs et de la logique métier.

« La combinaison de BigQuery de Google Cloud et et de la plate-forme de Looker va réinventer la résolution des problèmes de données » affirme Franck Bien, le CEO de la start-up californienne.

Une offre transversale à destination des grandes entreprises qui cohabitera avec Data Studio de Google Cloud qui reste au catalogue.

« Cette acquisition s’appuie sur un partenariat existant dans le cadre duquel les deux sociétés partagent plus de 350 clients communs, tels que Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence et Yahoo !. L’acquisition de Looker devrait être achevée plus tard cette année et est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment la réception des approbations réglementaires. » indique le communiqué.