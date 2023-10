Cloud de confiance : quel positionnement pour les offres SecNumCloud ?

> Alain Issarni, Président exécutif de NumSpot

Vers une offre Cloud «complète»

« L’enjeu de NumSpot est de créer une offre de Cloud à la hauteur des attentes de ceux qui veulent aller dans le Cloud, c’est-à-dire offrir des services managés de type conteneurs, PaaS, et un jour du SaaS. Nous allons créer cela sur la base d’Outscale avec la sécurité, la souveraineté, et bâtir sur ce socle les offres qu’attendent les acteurs qui veulent aller dans le Cloud.

Dassault Systèmes et Outscale est un acteur fondamental et NumSpot n’existerait pas sans Outscale. Parmi nos partenaires, Docapost a quelques offres, notamment sur la sécurité et l’identité que retrouveront nos clients, Bouygues Telecom traitera les thématiques connectivités, notamment en Edge Computing.

Enfin, la Caisse des dépôts participera au financement de ces projets. »

> Estelle Samwells-Carpentier, Directrice des ventes de S3NS

Un hyperscaler version «souveraine»

« Les cas d’usage qui nécessitent un Cloud de confiance, c’est-à-dire des services de sécurité et de souveraineté, touchent tous les secteurs d’activité, bien au-delà de la seule sphère publique. Les solutions S3ns s’adressent à toutes les organisations soucieuses de protéger leurs données sensibles. Il peut s’agir de données personnelles, des données de santé, mais aussi de la propriété intellectuelle, de secret des affaires, etc.

Nous travaillons avec des industriels qui ont besoin de services Cloud très avancés pour faire du traitement de la donnée, du Machine Learning, des algorithmes d’IA, des services qui manipulent des données sensibles.

On est dans un cadre où l’on doit pouvoir fournir toute la puissance d’un hyperscaler en termes d’innovation, de scalabilité, de performances, mais dans un cadre cohérent et en accord avec le type de données manipulées. »

> Edouard de Rémur, Président et cofondateur de Oodrive

Ouvrir de nouveaux marchés

« Nous avons évangélisé le marché des offres SaaS SecNumCloud. Au départ, beaucoup d’entreprises n’en voyaient pas l’intérêt, mais les OIV ont répondu à l’appel.

Avec le recul, on peut dire que SecNumCloud nous a permis de gagner des parts de marché au sein de nos clients et nous a ouvert de nouveaux marchés. La qualification a permis de témoigner de notre sérieux et de l’importance que nous attachons à la confiance. La certification nous a aussi fait mûrir en interne et nous organiser en conséquence.

Depuis, nous avons lancé une offre d’hébergement de document en diffusion restreinte, une offre élaborée en 18 mois avec une vingtaine de RSSI et les représentants de l’ANSSI.

SecNumCloud représentait déjà 90% de l’effort à fournir pour proposer une telle offre. »

> Christophe Lesur, Directeur général de Cloud Temple

Le secteur public poussé par la doctrine « Cloud au centre «

« Deux grands types de populations s’intéressent aujourd’hui aux offres SecNumCloud. Il y a d’une part des clients du secteur privé qui ont vécu un incident de sécurité ou qui souhaitent s’en prémunir. Certains donneurs d’ordres envoient des questionnaires de sécurité à leurs fournisseurs IT qui reprennent point par point les exigences de SecNumCloud. Il en est de même pour les assureurs. Enfin, certaines grandes entreprises internationales s’intéressent aussi aux services qualifiés SecNumcloud notamment pour protéger leur propriété intellectuelle.

L’autre population cible de SecNumCloud, c’est le secteur public. La doctrine Cloud au centre a été renforcée en mai dernier. Nous sommes référencés par l’UGAP avec Capgemini ce qui permet au client de contractualiser très facilement. »