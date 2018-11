Cloud hybride : Cisco et AWS lancent un produit axé Kubernetes

De concert, Cisco et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé un nouveau produit cloud destiné aux entreprises.

Répondant au nom de “solution hybride Cisco pour Kubernetes sur AWS”, ce nouveau produit est censé permettre aux entreprises de déplacer facilement leurs applications cloud entre leurs propres data centers et AWS.

Comment ? En fournissant une gestion IAM (AWS Identity and Access Management) via l’intégration de la plateforme de conteneur Cisco à Amazon Elastic Container Service pour Kubernetes (EKS).

Kubernetes au cœur du produit

Le service en question se concentre sur Kubernetes, un domaine du cloud qui a le vent en poupe. Ce dernier permet de déployer dans le cloud des applications conteneurisées.

En procédant de la sorte, AWS et Cisco se tournent vers les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à adopter pleinement le cloud.

Une solution orientée cloud hybride

Celles-ci disposent ainsi d’options hybrides pour les clients qui souhaitent passer au cloud, mais qui désirent néanmoins exécuter certains projets sur leur propre matériel, notamment pour des raisons de confidentialité et de réglementation.

Cisco avait précédemment annoncé des partenariats avec Google et Microsoft, les deux autres principaux fournisseurs de cloud. Mais, Amazon est de loin le leader du marché des infrastructures de cloud.

Le groupe spécialisé dans les serveurs dirigé par Mark Patterson vendra et fournira un support commercial pour cette technologie, avec un ticket d’entrée de 65 000 dollars par an à compter de sa disponibilité le mois prochain.

Kip Compton. , vice-président directeur, plate-forme et solutions cloud chez Cisco, explique “qu’aujourd’hui, la plupart des clients sont contraints de choisir entre développer des applications sur site ou dans le cloud. Cela peut créer une combinaison complexe d’environnements, de technologies, d’équipes et de fournisseurs. Mais ils ne devraient pas avoir à choisir. Désormais, les développeurs peuvent utiliser les investissements existants pour créer de nouvelles applications en nuage qui alimentent l’innovation. Cela facilite le déploiement et la gestion d’applications hybrides, quel que soit leur emplacement. Cela permet aux clients de tirer le meilleur parti du cloud et de leurs environnements sur site avec une solution unique. ”

(Crédit photo : @Cisco)